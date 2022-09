In Leutenbach hat eine Sonnenblume von Eva und Hartmut Hammer mehr als 60 Blüten

Eva und Hartmut Hammer freuen sich über eine besondere Sonnenblume, die dieses Jahr in ihrem Garten gewachsen ist. „Sie trägt mehr als 60 Blüten“, schreibt das Paar aus Leutenbach an die Redaktion. Wer das Bild anguckt, denkt eher an einen Blumen-Busch als an eine einzelne Blume.

Keine besondere Pflege, nur gewässert

Das Exemplar sei im Juni wild aufgegangen und hat sich prächtig entwickelt, so dass viele Insekten an ihren 60 gleichzeitig blühenden Blüten noch Nektar und Pollen holen können. „Weitere Knospen lassen auf eine noch größere Blütenpracht hoffen“, schreiben Hammers. Und was ist ihr Geheimtipp? Nichts Besonderes: „Außer regelmäßigem Gießen hat das Prachtexemplar keine weitere Pflege erfahren.“