Ob der Gemeinderat mit ihr (noch) mehr Durchblick bekommt, (noch) mehr Weitsicht? Man wird sehen. Immerhin rückt mit Jessica Lindermair eine angehende Augenoptikermeisterin ins Gremium nach, für Dr. Astrid Loff, die neue Schwaikheimer Bürgermeisterin.

Die 25-Jährige ist in Leutenbach aufgewachsen und zur Schule gegangen, hat dort den Werkrealschulabschluss gemacht. Ihr Arbeitgeber ist zwar ein Brillen-Onlinehändler, sie schafft aber in einem „Store“, einer stationären Filiale, in