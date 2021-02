Eigentlich wäre derzeit die Hochzeit der Bewerbungen. Aber wegen der Corona-Pandemie fänden ja keine Ausbildungsmessen statt, nicht in Winnenden, nicht in Backnang, nicht in Schorndorf, nicht in Waiblingen, berichtet Thomas Kaysser, Geschäftsführer der Blechbearbeitungsfirma H.P. Kaysser in Nellmersbach.

Die ist wegen ihrer „Lernfabrik“ ein Magnet für Auszubildende über Leutenbach hinaus. Klarer Fall, dass H.P. Kaysser deshalb bei Ausbildungsmessen stets präsent ist, sich, seine