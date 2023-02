Keine "Visitenkarte" für Leutenbach: SPD will modernen S-Bahnhof Nellmersbach

Ein neues Bahnhofsgebäude, neue Möblierung und dazu ein 24-Stunden-Supermarkt – wie berichtet, soll der Schwaikheimer Bahnhof nach Plänen der Deutschen Bahn modernisiert und aufgewertet werden. Die SPD Leutenbach schlägt in einer Mitteilung an die Presse nun vor, die Pläne als Vorbild für eine Aufwertung des S-Bahn-Haltepunkts in Nellmersbach zu nehmen. Florian Häußermann und Pierre Orthen vom Leutenbacher SPD-Ortsverein, die als S-Bahn-Pendler mit den Gegebenheiten in Nellmersbach bestens vertraut sind, sehen einiges an Verbesserungspotenzial.

Schäden am Wartehäuschen seien über eine längere Zeit nicht repariert worden

So sei der Bahnhof Nellmersbach nicht unbedingt die Visitenkarte für die Gemeinde, beispielsweise seien Schäden am Wartehäuschen über eine längere Zeit nicht repariert worden, darüber hinaus entspreche das allgemeine Erscheinungsbild nicht mehr unbedingt den heutigen Anforderungen.

Orthen und Häußermann möchten sich stark dafür machen, dass zeitnah auch am Bahnhof in eine zeitgemäße Ausstattung und neue Angebote investiert werden soll. „Beispielsweise können wir uns vorstellen, ein Leihfahrrad- und Car-Sharing-Angebot zu etablieren, auch ein To-go-Supermarkt mit lokalen Erzeugnissen wäre womöglich eine sinnvolle Ergänzung zum bereits vorhandenen Angebot im Ort“, so Florian Häußermann.

Man wolle deshalb zeitnah Gespräche mit Bürgermeister Kiesl und der Deutschen Bahn aufnehmen und das Thema auch im Gemeinderat einbringen, erklärt Pierre Orthen.

„Zudem möchten wir das Thema Barrierefreiheit weiter voranbringen; im Gemeinderat haben wir bereits einen Antrag eingebracht, Menschen mit Handicap im Rahmen des Mobilitätsservice-Konzepts der Bahn beim Ein- und Aussteigen zu helfen. Wir hoffen hier auf zeitnahe Verbesserungen“, wird Orthen in der Pressemitteilung zitiert.