Kinder in Leutenbach lernen jetzt Schwäbisch im Kindergarten

Hecker, Mauldascha und Gselz: Wenn der Leutenbacher Nachwuchs vermehrt schwäbische Wörter wählt, dann liegt das vermutlich daran, dass die Kinder in der Kita momentan besondere Projekte erleben.

„Mundart wird immer weniger und Schwäbisch ist uns eine Herzenssache. Dialekt gibt uns einen Halt, auch in Zeiten, in denen alles sehr schnelllebig geworden ist“, antwortet Susanne Michaelis, Leiterin der Kita Walzenhalde, auf Nachfrage zu den Beweggründen für das Projekt. Selbst ist sie keine Schwäbin, ist in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen und hat dann lange in Berlin gelebt, was auch zu hören ist. „Ich lerne jeden Tag dazu, genau wie die Kinder“, sagt die Kita-Leiterin mit einem Lächeln.

Es sei ein Anliegen von Bürgermeister Jürgen Kiesl gewesen, dass auch die jüngsten in Leutenbach wieder mehr schwäbeln, der Dialekt nicht in Vergessenheit gerät.

Ein schöner Abschluss für die Kindergarten-Leiterin

In den Kindergärten haben sie sich zusammengesetzt und überlegt, wie sie diesem Wunsch nachkommen können. „Ganz lange ging ja gar nichts. Wir mussten wegen Corona in Gruppen arbeiten, waren getrennt voneinander“, erzählt Michaelis.

Mittlerweile ist allerdings wieder der Alltag eingekehrt, der passende Augenblick, um das Schwäbisch-Projekt umzusetzen. „Dazu kommt noch, dass ich im August in den Ruhestand gehe. Es ist ein schöner Abschluss“, sagt die Leiterin.

Ob Kudderschaufel oder Gaul – Täglich gibt es neue Vokabeln

In der Kita Walenzhalde versuchen die Erzieher und Erzieherinnen jetzt so viele schwäbische Elemente wie möglich einzubauen. Ihnen fällt so viel ein – aus den angedachten drei Projektwochen soll nun etwas Nachhaltiges, ein fester Bestandteil im Kita-Alltag werden.

Täglich dürfen die Kinder zum Beispiel Wörter aus einem Säckchen ziehen, erhalten dazu eine Erklärung auf Hochdeutsch. An einer Wand werden die schwäbischen Begriffe gesammelt: Kudderschaufel, Schogglad oder Gaul ist dort zu lesen. Auch Bilderbücher finden die Kinder: Sowohl auf Schwäbisch („Dr Grüffelo“ oder „Äffle und Pferdle“) als auch auf Hochdeutsch. „Unsere Vorlese-Oma besucht die Kinder regelmäßig“, erzählt Susanne Michaelis. Dabei handele es sich um die Großmutter eines Kita-Kindes, die Verwandtschaft wirkt also ebenso am Projekt mit, wie das Kita-Personal selbst.

Um auch die übrigen Sinne zu bedienen, dürfen die Kinder ihre kulinarische Ader ausleben: Linsen mit Spätzle oder Maultaschen und Kartoffelsalat zubereiten. „Des hab ich noch nie gemacht“, sagt beispielsweise Emilia, als sie beim Redaktionsbesuch das Brät auf den Nudelteig streicht. Von Letzterem hat das Kitapersonal immerhin ganze zwei Kilogramm besorgt.

Ebenso stand ein Besuch im Haus Elim auf dem Plan. „Die Bewohner haben sich gefreut, als die Kinder Schwäbisch gesprochen haben und die Kinder wiederum waren Stolz, dass sie das können“, berichten Susanne Michaelis. Auch Lieder und Reime haben sie den Bewohner präsentiert.

Bei manchen Eltern hat es Bedenken gegeben

Dabei waren längst nicht alle Eltern von dem Vorhaben des Kitapersonals überzeugt. „Es gab ein paar Bedenken, ob es den Kindern gut tut“, weiß Michaelis. Diese habe man jedoch schnell aus dem Weg räumen können, auf Studien verwiesen, wonach Kinder, die Dialekt sprechen, sich beispielsweise beim Lernen neuer Sprachen leichter tun.

Die Kita-Leiterin berichtet, dass das Projekt für Groß und Klein ein riesiger Spaß ist. „Seit wir damit begonnen haben, kommen wir aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.“ Besonders die Kinder kennen oft kein Halten mehr, wenn sie neue Wörter lernen oder Reime vom Hecker, der über den Neckar geht, aufsagen. „Auch ich als Nicht-Schwäbin summe teilweise die Lieder vor mich hin, wenn ich zuhause bin“, sagt Susanne Michaelis. Ein unmissverständliches Zeichen: Das Schwäbisch-Projekt ist ein Erfolg.