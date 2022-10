Klagen über Ruhestörung am Kunstrasen Nellmersbach: Jetzt soll ein Banner helfen

Der Nellmersbacher Kunstrasenplatz lässt der Gemeinde und den Anwohnern keine Ruhe. Nach wie vor beschweren sich in regelmäßigen Abständen die Bewohner der umliegenden Häuser. Die Polizei hat keine Kapazitäten zur Kontrolle. Falls doch jemand kommt, rennen die Unruhestifter oft davon.

Schon mehrmals haben die Gemeinderäte in der jüngeren Vergangenheit über den Nellmersbacher Fußballplatz diskutiert. Immer wieder sollen sich dort Jugendliche und junge Erwachsene aufhalten, teilweise mit Ghettoblastern Musik hören – zum Leidwesen der Anwohner. Die Gemeinde hat deshalb Nutzungszeiten festgezurrt, wann das Kicken dort möglich ist und wann nicht (wir haben mehrmals berichtet). Vorangegangen war eine Schalluntersuchung. Im August hat die Baurechtsbehörde die Nutzungszeiten genehmigt, womit die Gemeinde die neue Benutzungssordnung erlassen kann.

Vollständige Einhaltung nur mit Zaun? Oder doch Verlegung des Platzes?

Die Zeiten, wann auf dem Platz gekickt werden darf, sind in jener Ordnung verankert. Ob sie auch eingehalten werden, steht jedoch auf einem anderen Blatt Papier. „Man kann die Realität nicht mit einer Benutzungsordnung in Einklang bringen“, sagte Bürgermeister Jürgen Kiesl. Man habe in den vergangenen Wochen und Monaten die Kontrollen konzentriert, und zwar auf ganz unterschiedliche Tage und Uhrzeiten. „Die Situation dort ist nach wie vor unbefriedigend“, meint Kiesl. Eine hundertprozentige Einhaltung gebe es wohl nur mit einem Zaun um den Platz, oder mit einer Verlegung weg von der Wohnbebauung.

Hauptamtsleiter Jakob Schröder erkennt zumindest einen gewissen pädagogischen Effekt bei den Kontrollen. „Wer einmal vom Ordnungsamt aufgeschrieben wurde, der taucht in der Regel nicht mehr in der Namensliste auf. Wir haben nur drei Wiederholungsfälle“, erzählt er. Wenn die Jugendliche bei einer Kontrolle jedoch wegrennen, dann hat man ebenfalls keine Wiederholungstäter. Dies passiert wohl relativ häufig. Kiesl erzählte indes, dass immer wieder Schreiben von Anwohnern im Rathaus eintrudeln.

„Das Ordnungsamt muss dort mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Wenn ein Vater mit seinem Sohn dort spielt, ist es etwas anderes. Die haben in der Regel Verständnis“, sagt der Schultes.

Kiesl: „Es ist kein Menschenrecht am Sonntag zum Bolzen zu gehen“

Auch bei der Aussprache der Räte war erkennbar, dass das Thema polarisiert. „Wenn man den Platz verlegt, hat man andere, die sich gestört fühlen. Der Fußballplatz ist einfach generell am falschen Fleck“, meinte ALi-Rätin Katrin Kopriva.

FWG-Rat Erwin Schmidt sprach sich klar gegen einen Zaun aus. Sollte man den Platz später je verlegen, dann wäre das herausgeschmissenes Geld. Zudem müsse man unterscheiden, ob dort sonntags Kinder ein wenig gegen den Ball treten, deren Eltern in der Vereinsgaststätte sitzen oder ob uneinsichtige Jugendliche mit einem Ghettoblaster die gesamte Anlage beschallen. Außerdem gebe es an Sonntagen auch andere Alternativen, als Fußball zu spielen. „Man kann zum Beispiel auch zum Spielen in den Wald. Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass jeder sich nur an Rechte erinnert, aber niemand an Pflichten“, ärgerte er sich.

„Es ist kein Menschenrecht am Sonntag zum Bolzen zu gehen. Ich durfte damals samstags in Zuffenhausen auch nicht zum Kicken auf die Gass'“, erinnerte sich Jürgen Kiesl. SPD-Rat Pierre Orthen schloss sich im Wesentlichen den Worten von Schmidt an. Es müsse nicht immer gleich eine Geldstrafe sein, zudem könne man vielleicht auch mal in den sozialen Netzwerken auf die Zeiten hinweisen, um die Zielgruppe besser zu erreichen.

Einen anderen Vorschlag brachte Fabian Burkei (CDU) ein. „Vielleicht kann man ein großes Banner gestalten, auf dem die Zeiten in großen Buchstaben und Zahlen stehen. Dann kann niemand mehr behaupten, davon nichts gewusst zu haben.“ Das will die Gemeinde nun prüfen.