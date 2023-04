Klare Rollenverteilung bei Wahl in Leutenbach: Jürgen Kiesl gegen Jürgen Metzner

Jürgen Kiesl und Jürgen Metzger treten bei der Bürgermeisterwahl in Leutenbach am 23. April gegen einander an. Auf den ersten Blick haben die Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Leutenbach nicht viel mehr gemeinsam als den Vornamen – ein Eindruck, der sich beim zweiten Blick verfestigt. Der Eine, früheren Umfragen zufolge einer der beliebtesten Bürgermeister im Kreis, hat auch nach 24 Jahren noch Lust auf sein Amt. Der Andere, ein Abschleppunternehmer aus Rudersberg ohne echte politische Erfahrung, peilt weniger den Sturz Kiesls an, als die Zehn-Prozent-Marke, die zu knacken er selbst als „Riesenerfolg“ werten würde.

Jürgen Metzner: Wahlkampf betreibt der Kandidat aus Rudersberg nicht

Seine Bewerbung ums Bürgermeisteramt in Leutenbach, das er von Fahrten im Pannendienst kennt, hat Jürgen Metzner im Gespräch mit unserer Redaktion so erklärt: Durch seine Kandidatur wolle er „eine demokratische Wahl ermöglichen“. Mit der Auffassung, eine Wahl gebe es immer erst mit Auswahl, ist der Maschinenbautechniker ganz sicher nicht allein. Allerdings hat der 62-Jährige bislang wenig bis nichts angeboten, was sein Profil als echte Kiesl-Alternative geschärft hätte. Wahlkampf betreibt er nicht, weder in den Sozialen Netzwerken, noch auf der Straße, in Leutenbach.

Die Besuche bei Vereinen, die Jürgen Metzner vor zwei Wochen angekündigt hat, haben nicht stattgefunden. Nachdem er vor verschlossener Tür gestanden habe, sei es beim Versuch geblieben, sagt er am Telefon. Aber Flugblätter würden jetzt gedruckt.

Jürgen Kiesl: Der Amtsinhaber setzt auf „Erfahrung und Leidenschaft“

Auf Plakate mit seinem Konterfei hat Amtsinhaber Jürgen Kiesl verzichtet – wie schon bei den Wahlen zuvor. Präsent ist der langjährige Bürgermeister trotzdem. Er hat ein vierseitiges Wahlprospekt drucken und verteilen lassen. Das wäre aber auch in den Briefkästen der Leutenbacher gelandet, hätte es keinen Gegenkandidaten geben. „Erfahrung und Leidenschaft für Leutenbach“ lautet Kiesls Wahlslogan. Unter „Termine“ sind zahlreiche Gelegenheiten aufgelistet, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Auch in den sozialen Medien, Instagram und Facebook, ist der 57-Jährige aktiv. Jürgen Metzner ist dort nicht zu finden.

Kandidatenvorstellung: Jeder hat 15 Minuten Zeit, für sich zu werben

Die Gelegenheit, bei den Leutenbachern zu punkten, haben Herausforderer wie Amtsinhaber am kommenden Mittwoch, 12. April, von 19 Uhr an bei der Kandidatenvorstellung der Gemeinde in der Rems-Murr-Halle. Die Bürgerinnen und Bürger haben dort die Chance, die Kandidaten im direkten Vergleich zu erleben – und ihnen auf den Zahn zu fühlen. „Nach einer jeweils 15-minütigen Vorstellung der Kandidaten ist es den anwesenden Einwohnern der Gemeinde Leutenbach möglich, ihre eigenen Fragen an die Kandidaten zu richten“, heißt es in einer Ankündigung der Gemeinde.