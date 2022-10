Kommunen müssen Vorbild sein: Wie Leutenbach im Winter Energie sparen will

Heizungen im Frostschutz? Kaltes Wasser beim Duschen und Händewaschen in öffentlichen Gebäuden? Ausgeschaltete Straßenlampen und Ampeln bei Nacht? Die Gemeindeverwaltung hat bekanntgegeben, wie und wo in nächster Zeit Energie gespart werden soll.

Die Mitarbeiter und der Chef im Leutenbacher Rathaus gehen voran. „Hier im Sitzungssaal sind die Temperaturen wirklich sehr komfortabel. Das ist in meinem Büro anders. Dort sind kalte Füße und kalte Hände angesagt“, erklärte Bürgermeister Jürgen Kiesl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. 19 Grad Celsius soll das Thermometer in den Verwaltungsbüros anzeigen. Bei Kiesl sind es etwas mehr als 18 Grad. „Ich bin alleine im Zimmer und habe dort nur ein Laptop. Wenn ich ins Vorzimmer gehe, dann merkt man direkt einen Unterschied. Dort geben zum Beispiel der große Kopierer und Bildschirme Wärme ab.“

Alle Bediensteten zum Energiesparen sensibilisiert

Generell sei es jedoch im Rathaus ein großes Hin und Her. In manchen Büros gibt es zwei Heizkörper, in anderen nur ein Exemplar. Die Raumtemperatur überall auf maximal 19 Grad reguliert zu bekommen: schwierig bis unmöglich.

Bauamtsleiter Johannes Kocher erklärte in der Sitzung, dass man zusätzlich alle Bediensteten für das Thema sensibilisiert habe. „Jeder soll sein Nutzungsverhalten prüfen und überlegen, wo man Energie sparen kann. Der Aufzug sollte nur zum Transportieren von schweren Dingen genutzt werden, auch das Lüften soll angepasst werden.“ Zudem solle geprüft werden, ob die Heizung aus ist, wenn man das Büro verlässt.

Auch die Hausmeister sind gefragt

Hausmeister von Schulen und Co sind künftig mehr denn je dazu angehalten, offene Fenster und angeknipste Lampen spätestens am Abend zu schließen beziehungsweise auszuschalten. Die meisten Heizkörper können dabei nicht vom Computer aus angesteuert werden, sondern müssen von Hand bedient werden.

Und wer sich im Rathaus oder in der Begegnungsstätte die Hände wäscht, muss mit kaltem Wasser auskommen. SPD-Gemeinderat Pierre Orthen hakte nach, wie es mit der Hygiene bezüglich Keimen oder Legionellen in den Wasserleitungen aussehe, wenn man die Wassertemperatur absenkt. „In Sporthallen, in denen geduscht wird, soll das Warmwasser bleiben“, erklärte Bauamtsleiter Johannes Kocher. Ansonsten müsse man die Leitungen vor Wiederinbetriebnahme aufwendig spülen.

Verstärkt Arbeit im Home-Office?

Neben der Wassertemperatur ist auch die Beleuchtung ein Thema. „Gebäude der Gemeinde sollen, soweit noch nicht geschehen, auf LED-Lampen umgerüstet werden. Unter anderem ist das im Sitzungssaal des Rathauses noch nötig.“ Außerdem sollen Gebäude weniger beleuchtet werden, etwa das Wappen am Rathaus. Und: Wann immer es möglich ist, sollen Verwaltungsmitarbeiter auch im Home-Office arbeiten. Möglicherweise könnte dies zur Folge haben, dass auch die Öffnungszeiten angepasst werden. Konkrete Beschlüsse zum Energiesparen soll es in der kommenden Sitzung geben.