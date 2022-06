Lauf in die Sonne: Michael Striegel in Leutenbach ganz vorne

Michael Striegel hat den anspruchsvollen Lauf über zehn Kilometer in 37:27 Minuten beim Leutenbacher Lauf in die Sonne am schnellsten bewältigt. Mit einigem Abstand folgte ihm der langjährige Lokalmatador Markus Fritzsche (40:50) ins Ziel. Als Dritter übertrat Daniel Lopes Pereira (42:43 min) die Ziellinie. Sandra Burkhardt war mit 45:09 Minuten schnellste Frau über die zehn Kilometer. Rebecca Biendarra (45:17 min) kam als Zweite vor Bettina Wolf (57:36 min) ins Ziel. Das berichtet Ulrike Körber von den Hot Socks Leutenbach.

Simon Feldmeht gewinnt erneut

Sieger der 5,8-Kilometer-Laufstrecke war wie bei den Läufen 2017 und 2018 Simon Feldmeth (24:24 min). Robin Bellmann folgte ihm nach 24:31 Minuten vor Lou Köberle (25:09 min). Vom Lauftreff Korb war Petra Seitel (32:37 min) wieder schnellste Frau. Amelie Fuchs (33:34 min) wurde Zweite, gefolgt von Sofia Wernet (35:06 min).

Platz 1 in der Gesamtwertung der Walker über die 5,8 Kilometer lange Strecke belegte Alexander Knaub (41:12 min). Erst nach deutlichem Abstand folgte ihm Alexander Streitmüller (43:54 min). Drittplatzierter wurde Dirk Mayer (45:07 min). Bei den Damen belegte Jeanette Kenner (48:16 min) den ersten Platz. Zweite wurde Silke Rau (48:20 min) vor Petra Wiedmann (48:35 min).