Leutenbach: Amtsinhaber Kiesl kandidiert bei Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr

„Eine Mitteilung in eigener Sache“, so kündigte es Jürgen Kiesl an. Oha, da merkten die meisten auf, konnten allerdings auch unschwer erahnen, um was es gleich gehen geht und wohl auch, was der Schultes sagen wird. Der Überraschungseffekt hielt sich also in Grenzen. Ein bisschen Inszenierung durfte gleichwohl sein, aber er übertrieb es auch nicht, schließlich sollte beim ersten sommerlichen Bürgerempfang nicht der Bürgermeister im Mittelpunkt stehen.

Also um es kurz zu machen, wie Kiesl auch selbst: Er nutzte die Gelegenheit, um, damit früh, zu erklären, dass er bei der Wahl im April nächsten Jahres wieder antreten wird. Sollte er gewählt werden, er wäre dann 57, wäre es nach 2007 und 2015 seine dritte Wiederwahl. Kiesl war 1999 Nachfolger von Horst Gebhard, dem ersten Bürgermeister nach der Gemeindereform und ebenfalls „Langzeitschultes“.

Gassenhauer der Band: „Am beschda bleibsch en Leidabach“

Die Kunde Kiesls bekam wie nicht anders zu erwarten reichlich Beifall. Zumal er sie gewohnt lausbubencharmant in den Satz „verpackte“, er würde „gerne bleiben“, was er seit 23 Jahren ist. Zu seiner Ergänzung, seit 28 Jahren in Leutenbach zu wohnen, passte, ob gewollt oder nicht, der anschließende Gassenhauer von „The not so goods“, die bei ihrem Heimspiel in der nicht voll besetzten Rems-Murr-Halle schier unaufhörlich „Am beschda bleibsch en Leidabach“ in den Saal schmetterten, mit allerlei Seitenhieben auf die Nachbarschaft versehen, auch das zum Ergötzen der „Leidabächer“ natürlich.

Während das der Übergang zum geselligen Ständerling war, bei dem die Gemeinde stolz die neue Außenterrasse der Halle präsentierte, war das Gemeindeorchester, die Kombination aus Musikern der Musikvereine Leutenbach und „Gut Ton“ Weiler zum Stein für den flotten Auftakt zuständig, dirigiert von Kurt-Jürgen Janot. Die über 60 Musiker, bei denen der offenbar immer höher werdende Anteil von Jüngeren und Frauen auffällt, präsentierten einen schmissigen Marsch als Zeichen der Aufbruchstimmung nach Corona, so Janot, wobei er auch daran erinnerte, dass die beiden Vereine mittlerweile 100 Jahre alt sind. Nach der Südböhmischen Polka, einem der populärsten Blasmusikstücke überhaupt, gab es den Ohrwurm „Viva la Vida“ von „Coldplay“. Der geht auch mit Blasmusik, und zwar gut, mit kaum weniger „Drive“ als in der Originalbesetzung.

Große Verdienste um „Gut Ton“ und den TSV Leutenbach

Hauptakt waren aber freilich die Ehrungen. Martin Scheid und Steffen Lindacher erhielten von Kiesl die Landesehrennadel überreicht. Scheid für seine Verdienste bei und um „Gut Ton“: seit über 40 Jahren Mitglied dort, 20 Jahre Spielleiter, 13 Jahre Vorsitzender, dazu Förderer des Leutenbacher Musikmodells, der Kooperation von Schule und Verein, der Schaffung der Bläserklasse im Ort und damit Aufbau eines neuen Jugendorchesters, sein Anteil am Werden und Fortbestehen der Mai-Hocketse im Gollenhof, die Organisation des Jubiläums zum 90-jährigen Bestehen des Vereins vor zehn Jahren, das Managen des Dirigentenwechsels 2016, die Übernahme von Aufgaben bei Festen, die Pflege der Beziehungen zu den Partnervereinen in der Schweiz, Österreich, Bayern und Westfalen, überhaupt sein herausragendes Engagement für den Verein über viele Jahre.

Das Gleiche gilt für Steffen Lindacher beim TSV Leutenbach, bei dem er seit 1969 Mitglied ist, in der Jugend gekickt hat, seit 1986 verschiedene Positionen innehatte (Schriftführer, Wirtschaftsführer, Abteilungsleiter), also über 35 Jahre ehrenamtlich sich engagiert hat, auch für die Jugendarbeit, ja, so Kiesl, die prägende Person gewesen ist bei der Neuausrichtung und Umstrukturierung der Fußballabteilung. Er war verantwortlich für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, bei der Planung von Um- und Neubauten, bei Neuanschaffungen, für die Finanzierung von Projekten. Für all dies hatte Lindacher 2018 die Verdienstnadel in Bronze des Württembergischen Fußballverband erhalten.

Viele Jahre Sprachförderin für Kinder

„Gemeindeeigene“ Ehrungen, nämlich die Bürgermedaille, gab es für Margit Schmidt und Bernd Pfau. Margit Schmidt ist seit 1986 bis zum Sommer 2021, also 35 Jahre lang, für die Sprachförderung in Kindergärten aktiv gewesen, die Kinder aus Migrantenfamilien sowie Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf unterstützt, ihnen beim Übergang in die Schule hilft und letztlich so deren Integrationschancen, Bildungs- und Lebensperspektiven verbessert, somit wohl auch die ihrer Familien. Sie ist von 1994 bis heute Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Sprachhilfe nach dem Denkendorfer Modell, koordiniert die Einsätze der Helferinnen, beschafft Fördermittel. Für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement in der evangelischen Kirchengemeinde erhielt sie 2020 die Brenz-Medaille der Landeskirche – ebenso wie Bernd Pfau und das auch noch im gleichen Jahr.

Bernd Pfaus Engagement lässt sich vollzählig wahrscheinlich gar nicht aufzählen. Das Folgende dürfte also nur eine Auswahl sein. Er hat über viele Jahre die Weihnachtsfeier der Gemeinde für Ältere moderiert, ebenso die Konzerte des Musikvereins Leutenbach. Er war zehn Jahre lang, zwei Wahlperioden, Mitglied des Gemeinderats und dort als Architekt vor allem bei Bausachen Ratgeber der Gemeinde. Pfau war 30 Jahre lang Mitglied des Kirchengemeinderats Nellmersbach, davon zwölf als Vorsitzender, hat Veranstaltungen und Themenabende gestaltet und organisiert (Kinderbibelwoche, Kirchenkino, Hauskreise, Konfirmandenfreizeiten). Er war von 1985 bis 2000 Mitglied der Bundesführung der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands und ist seit 1999 bis heute im Freundeskreis von dessen Waiblinger Ableger. Er ist verantwortlich gewesen für Projektchöre und musikalische Gottesdienste, selbst aktiver Musiker (Jazz, Gospel, Klassik), Musikseminarleiter (Bardentreffen, Hofakademie, Jurymitglied- und Vorsitzender in Singwettstreiten), seit 2006 Mitglied der Porsche-Big-Band (und das alles neben seinem Beruf als verantwortlicher Architekt bei dem Autobauer, der ihn über den ganzen Globus bringt), seit 2009 Mitglied der Architektenkammer, und hat auch stets die Bauprojekte der Kirchengemeinde beratend unterstützt. 2017 hat Pfau die Ehrennadel des Landes verliehen bekommen, und wie gesagt 2020 die Brenz-Medaille der Landeskirche.

Rems-Murr-Kreis feiert 2023 seinen 50. Geburtstag in der Rems-Murr-Halle

Bürgermeister Jürgen Kiesl hatte noch eine weitere Nachricht: Die Gemeinde Leutenbach ist im nächsten Jahr Gastgeber der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Rems-Murr-Kreises. Klar: Wo sonst als in der Rems-Murr-Halle hätte die denn stattfinden sollen?

Kiesl ließ sich allerdings nicht die Gelegenheit entgehen, wenn schon mal der Landrat und Landtagsabgeordnete da sind, ihnen und allen anderen zu erzählen, was in jüngerer Zeit so alles in Leutenbach auf die Beine gestellt wurde, wobei es mit dem von ihm versprochenen „Schnelldurchlauf“ allerdings nicht ganz hinhaute.

47.000 Corona-Tests am Löwenplatz

Als da wären unter anderem und vor allem die sehr gut angenommene Pumptrackanlage, die Corona-Teststation auf dem Löwenplatz, ein Glücksfall für eine Gemeinde dieser Größe, so Kiesl. Unglaubliche rund 47.000 Tests sind dort seit März 2021 gemacht worden.

Noch nicht Vollzug vermelden konnte er aber für die Bebauung der Grünbrache neben dem Löwenplatz mitten im Ort. Nachdem man mehrfach vor der Ziellinie gestanden sei, das Grundstück gehört mittlerweile der Baugenossenschaft Winnenden, sei der Zeitpunkt der Realisierung wieder ungewiss geworden, so Kiesl.

Neue Kindergärten bald in Betrieb

Er kündigte an, dass im August 30 Jahre Partnerschaft mit Dunabogdany nachgefeiert werden und im September zehn Jahre Partnerschaft mit Orchamps auch nicht vergessen werden. Im Gewerbegebiet Nellmersbach ist eine Containeranlage für Flüchtlinge aus der Ukraine errichtet worden. Es gab Corona-Impfaktionen vor Ort. Der Kindergarten Birkachweg in Weiler zum Stein, vormals neuapostolische Kirche, wird nach dem Umbau demnächst in Betrieb gehen. Das Gleiche gilt für den zweiten Naturkindergarten der Gemeinde nebendran.

Acht Millionen Euro für Schule

Nach fast einem Jahrzehnt mit verschiedenen Bauabschnitten ist die Modernisierung und Erweiterung der Schule im Teilort Leutenbach samt neuem Kleinspielfeld abgeschlossen (Kosten rund acht Millionen Euro).

„Wolke 7“ ein „voller Erfolg

Das Klettergerüst „Wolke 7“ auf dem Spielplatz an der Nellmersbacher Schule sei ein voller Erfolg, werde „äußerst intensiv“ genutzt, wenn auch nicht immer zur Freude der unmittelbaren Nachbarn, so Kiesl.

Die Gemeinde hoffe, dass in etwa einem Monat die Hocketse auch wirklich stattfinden kann, wie ein halbes Jahr später auch der Weihnachtsmarkt. Außerdem stehen der Abriss des bisherigen Aldi-Markt-Gebäudes und der Neubau an, mit einer Kita obendrauf, die Sanierung der Hauptstraße, der Umzug der Ortsbücherei im Rathaus in die Räume des ehemaligen Schlecker-Markts nebenan, der Glasfaserausbau und die Vervollständigung der Flutlichtanlage am Rasenspielfeld in Weiler zum Stein.

Was den ersehnten, aber ob der Dauer aber längst auch leidigen Weiterbau der B 14 angeht, der bei Waldrems nach wie vor „stockt“, so soll es, im nächsten Jahr wenigstens mit dem Abschnitt zwischen dem Murr-Viadukt bis zur Anschlussstelle Backnang/West weitergehen, so die neueste Nachricht.

Margit Schmidt und Bernd Pfau nutzten ihre Erwiderung der Laudatio zur Verleihung der Bürgermedaille zu einem Appell, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. Vielleicht nicht so intensiv und so lange wie sie selbst beide. Aber auch sie beide haben ja mal angefangen, wohl ohne zu ahnen, was daraus sich entwickeln würde.