Leutenbach: "Brauhaus Lamm" in Weiler zum Stein geschlossen - wie geht's weiter?

Große Portionen aus der gutbürgerlichen Küche, faire Preise, freundliche Bedienung – das Brauhaus „Lamm“ in Weiler zum Stein hat über Jahre überwiegend positive Bewertungen bei Google bekommen. Nur vom Besuch im Dezember berichteten zuletzt zwei unzufriedene Stimmen. Doch als Maßstab braucht man diese nun auch nicht mehr: Seit dem 1. Januar 2023 ist die urige Wirtschaft mit eigener Brauerei geschlossen.

Die Schließung soll kein Dauerzustand sein

Für die Ortschaft und ihre auswärtigen Besucher ist das ein Verlust, schließlich konnte man hier satt werden, wechselnde Bierspezialitäten ausprobieren oder sogar mit kleinen Gesellschaften feiern. Humor und Aufmerksamkeit der Bedienung werden immer wieder hervorgehoben, auch das ist ja im akuten Fachkräftemangel der Gastronomie keineswegs mehr selbstverständlich.

Aber ein gewisses Aufatmen darf man sich erlauben, die Schließung des „Lamm“ soll kein Dauerzustand sein. So ist zumindest der Hinweis „vorübergehend“ zu verstehen, der in die beiden Abschiedssätze des bisherigen „Lamm“-Teams eingefügt ist. Sie prangen unübersehbar auf einer Tafel neben der Eingangstür des urigen Gasthauses.

Das Gasthaus und der große Biergarten sollen neuen Pächter mit Qualität bekommen

Bürgermeister Jürgen Kiesl sagt über die Schließung, dass er ein erhebliches Interesse daran habe, dass diese Gaststätte weitergeführt werde. „Es gibt ja sonst nur noch die Vereinsgaststätte im Ort“, spielt er auf das Ristorante „Arcobaleno“ am Sportplatz des FSV Weiler zum Stein an. "Vor nicht allzu langer Zeit gab es in Weiler zum Stein vier Gaststätten."

„Ich bin zuversichtlich, dass die Vermieterin einen neuen Pächter findet, weil beim Gasthaus ja noch der große Biergarten dabei ist.“ Der Bürgermeister ist in Kontakt mit der Vermieterin und hat von ihr erfahren, dass sie für das „Lamm“ „eine gute Gastronomie sucht“, es daher nicht vorrangig um eine schnelle Wiedereröffnung gehe, sondern um eine qualitätvolle.

Der frühere Pächter ist für die Redaktion nicht erreichbar

Warum der erfolgreiche Pächter Jens Markel die Corona-Krise mit Essen zum Mitnehmen und viel Zähnezusammenbeißen überstanden hat und nun doch auf einmal weg ist, kann unsere Redaktion leider nicht erklären, Anrufe wurden nicht angenommen, Rückrufbitten nicht erfüllt.

Markel war zunächst bei Vorgänger Björn Ehrlinger angestellt, sattelte auf seinen Fruchtsafttechniker noch den Brauer obendrauf und übernahm das Lokal nach einem Umbau im Herbst des Jahres 2018. In der „Lamm“-Küche sorgten zwei Köche dafür, dass das Bier auch in die traditionellen Gerichte hineinspielte, wie unsere „Mittagstisch“-Reporterin vor zwei Jahren herausfand:

„Naheliegend, dass neben eigenen neuen Ideen auch der ,Hopfensaft' im wahren Wortsinne in manche Kreation wie etwa Schnitzel mit einer Malzpanade mit einfließt. Als Tagesessen beim Testessen lockt saftiges Brauhaus-Gulasch, mit Weizenbier abgelöscht, das fruchtigste der Bierpalette, zu der außerdem ein Helles, ein dunkles Pils und immer ein Aktionsbier zählen. Von Pale Ale über Rauchbier bis zu Roggenbier schöpft Markel aus dem Vollen für geschmacklich bewegliche Saisonsude.“

Herrlich, diese Schilderungen von Heidrun Gehrke – da läuft einem beim Lesen ja das Wasser im Munde zusammen. Doch, schade, schade, Herd und Braukessel in der viereinhalb Jahre währenden Ägide von Jens Markel bleiben für die nächste Zeit aus.