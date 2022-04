Erzieherinnen in den Leutenbacher Kindertagesstätten beteiligen sich voraussichtlich an dem von der Gewerkschaft Verdi ausgerufenen Warnstreik am Mittwoch, 27. April. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Welche Einrichtungen sind betroffen?

Betroffen sind laut ihr folgende Einrichtungen: Im Teilort Leutenbach wird der Kindergarten Walzenhalde komplett bestreikt, dadurch sei dort auch keine Notgruppe möglich; das Kinderhaus Mühlefeld, wo es für die U-3-Kinder eine