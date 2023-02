Leutenbach: Frau betrügt mit manipulierten Rechnungen und landet vor Gericht

Betrug und Urkundenfälschung wirft die Staatsanwaltschaft der Mutter eines behinderten Sohnes vor. Die Frau erläutert ihre Motive, ist nicht in jedem Anklagepunkt geständig, bereut es bei der Verhandlung im Amtsgericht jedoch, das Jugendamt um mehr als 21 600 Euro betrogen zu haben. Es tue ihr leid, versichert sie Richter Fabian Lindner.

Um dem behinderten Sohn den Besuch an einer öffentlichen Regelschule zu ermöglichen, können Eltern beim Jugendamt ein jährliches Budget für eine Schulbegleitung beantragen. Das ist im Sinne von Artikel 24 der am 3. Mai 2008 in Kraft getretenen Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Sie fordert mit dem Ziel der Inklusion, Kindern mit und ohne Behinderung den gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen. So fing alles an.

Die Frau berichtet von Geldsorgen und dass sie nicht berufstätig sein konnte

Für zwei Schuljahre, 2015/2016 und 2016/2017, hat das Jugendamt des Landkreises die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt, allerdings unter der Voraussetzung, dass jedes Jahr aufs Neue überprüft wird, ob weiterhin Bedarf besteht, und dass die Familie die entsprechenden Ausgaben nachweist. Mit der Schulbegleitung beauftragt wurde eine in der Jugend- und Behindertenhilfe tätige Einrichtung.

Die Familie lebte zum damaligen Zeitpunkt ausschließlich vom Einkommen des Ehemanns der Mutter, das diese dem Gericht gegenüber auf 2900 Euro netto bezifferte. Diese Summe habe für das „nackte Leben“ ausgereicht, nicht aber zur Förderung des Kindes, erklärte die Leutenbacherin vor Gericht.

Sie selbst sei seit der Geburt des Kindes nicht mehr berufstätig gewesen, da sie ständig abrufbereit sein musste, wenn sie von Kindergarten oder Schule alarmiert wurde. „Es war ein schwieriger Weg, ich hoffe, dass er die Ausbildung, die er gerade absolviert, erfolgreich abschließen wird.“ Irgendwann habe sie angefangen, einen Teil der Summe, die von der Hilfeeinrichtung jeden Monat in Rechnung gestellt wurde, einfach nicht zu überweisen. Da die Einrichtung zunächst nicht darauf reagierte, habe sie irgendwann überhaupt nichts mehr überwiesen.

Gericht und Polizei sahen die Rechnungen als eindeutig gefälscht an

Gegenstand des Strafverfahrens vor dem Waiblinger Amtsgericht war allerdings der Vorwurf, dass sie darüber hinaus die monatlichen Rechnungen der Hilfseinrichtung mit Schere, Kleber und Kopierer manipulierte und so der Behörde gegenüber höhere Beträge forderte, als tatsächlich in Rechnung gestellt wurden. Dies bestritt die Frau in der Verhandlung; sie habe keine Rechnungen gefälscht, sondern lediglich immer diejenige mit der höchsten Forderung innerhalb eines Schuljahres vorgelegt.

Ihr Schwindel flog auf, als sich die Hilfseinrichtung an das Jugendamt wandte und anfragte, warum keine Zahlungen mehr eingehen würden. Entgegen der Behauptung der Angeklagten hielt es der Richter allerdings für erwiesen, dass die dem Jugendamt vorgelegten Rechnungen manipuliert wurden. Dies ergebe sich, wenn man die Originalrechnungen der Einrichtung mit denen vergleiche, die die Frau der Behörde vorgelegt hatte: Durchgezogene Linien hatten sich in gestrichelte verwandelt, das Größenverhältnis der Schrift stimmte nicht mehr überein. „Ein Kopiergerät kann Rechnungen nicht derart verändern“, so der Richter. Bestärkt wurde er in seiner Ansicht von dem Kriminalbeamten, der den Fall bearbeitet hatte, und der zuständigen Behörden-Sachbearbeiterin.

Richter Lindner sah somit die in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe „gewerbsmäßige Urkundenfälschung in zwei Fällen, jeweils in Tateinheit mit Betrug“ als erwiesen an und verurteilte die bisher nicht vorbestrafte Frau zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, zum Ersatz des von ihr verursachten Schadens in Höhe von mehr als 21 600 Euro sowie zur Übernahme der Verfahrenskosten und der eigenen Auslagen. Die Strafe wird auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Da sowohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wie auch die Angeklagte und ihre Verteidigerin auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.