Leutenbach: Künftig eine evangelische Gesamtkirchengemeinde

Die drei evangelischen Kirchengemeinden Leutenbach, Nellmersbach und Weiler zum Stein haben beschlossen, eine Gesamtkirchengemeinde zu bilden. Das berichtet Pfarrerin Susanne Blatt in einer Pressemitteilung.

Dem Beschluss vorausging ein jahrelanger Beratungsprozess, der nach der Kürzung einer Pfarrstelle in Nellmersbach einsetzte und vom Oberkirchenrat begleitet wurde. Die Mehrheit der Kirchengemeinderäte suchten eine Form des Zusammenschlusses, bei der ein größtmögliches Maß an Eigenständigkeit beibehalten werden kann, erläutert Susanne Blatt.

Mit einer Gesamtkirchengemeinde behält jede Kirchengemeinde ihre Gebäude und Rücklagen und sie haben auch künftig ihre eigenen Haushalte. Gemeinsame Belange, die Beschlussfassung des gemeinsamen Haushalts und die gemeinsame Verwaltung liegen bei der Gesamtkirchengemeinde. Mitglieder im Gesamtkirchengemeinderat sind alle Kirchengemeinderäte der drei Gemeinden. Die lokalen Kirchengemeinderäte bleiben weiterhin erhalten.

Mehrheit sieht die Vorteile die Bedenken und Risiken überwiegen

Die Pfarrerin dankt allen Kirchengemeinderäten, die an dem zeitaufwendigen Prozess beteiligt waren und seit Herbst 2021 an der gemeinsamen Ortssatzung mitgearbeitet haben. Am 1. und 2. Juni fanden Gemeindeversammlungen statt, bei der über die geplante Strukturänderung informiert wurde und die Gelegenheit für alle Gemeindemitglieder bestand, sich zu äußern.

Die Vorteile einer engeren Zusammenarbeit angesichts knapper werdender personeller und finanzieller Mittel überwogen schließlich Bedenken und Risiken, so dass nun nach kurzer gemeinsamer Beratung jeder der drei Kirchengemeinderäte der dem Entwurf der vorgelegten Ortssatzung zustimmte.

Wie geplant werden nun die Gemeindebüros Leutenbach und Weiler zum Stein nach Nellmersbach umziehen, wo als Ersatz für die gestrichene Pfarrstelle das gemeinsame Gemeindebüro für alle drei Kirchengemeinden entsteht. Pfarrerin Blatt und Pfarrer Sebastian Habeck sind nach Vereinbarung gleichwohl auch noch in den Pfarrämtern in Leutenbach und Weiler zum Stein für Seelsorge und Vorbereitungen ansprechbar.

Der Name der neuen gemeinsamen Struktur soll „Gesamtkirchengemeinde Leutenbach-Nellmersbach-Weiler zum Stein“ lauten. Die Kirchengemeinden stellen nun gemeinsam den Antrag für diese Struktur beim Oberkirchenrat, so dass sie planmäßig ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten kann.