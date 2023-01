Leutenbach: Kritiker der geplanten Gewerbegebiet-Erweiterung sehen Alternative

„Bis zum Horizont“. So Sebastian Knödlers launige Antwort auf die Frage, wie weit denn die von der Gemeinde ins Auge gefasste Erweiterung des Gewerbegebiets Mahdäcker in Nellmersbach, gegen die er und andere sich wehren, reichen würde. Der Blick geht vom Rand der Bebauung an der Wiesentalstraße hoch und etwas über den bisherigen Rand des Gewerbegebiets auf der rechten, östlichen Seite hinaus, also nicht ganz ins Unendliche. Anders gesagt: Hanglage, was auch eine Rolle spielt, keine kleine.

Links, im Westen, liegt der Rasensportplatz, neben diesen hin soll der Kunstrasenplatz verlegt werden. Seit dieser gebaut wurde, gibt es Ärger, Beschwerden der dortigen Anwohner über den Lärm, der vor allem von Bolzern, „Wildkickern“– keineswegs nur Kinder und Jugendliche übrigens – ausgeht. Die Verlegung soll das Problem lösen, allerdings gibt es auch am neuen Standort Anwohner, die dem mit „gemischten Gefühlen“ entgegensehen. Denn sie befürchten auch Lärmbeeinträchtigungen aus dem Erweiterungsgebiet heraus, bedingt durch die Topografie und die vorherrschende Windrichtung, auf beides weist im Gespräch Dr. Uwe Böhm hin. Schon jetzt dringe bei bestimmten Wetterbedingungen der Betriebslärm von Firmen im bestehenden Gewerbegebiet herüber.

Knödler und Böhm sind die Wortführer von rund 200 „Betroffenen“, wie sie sagen. Böhm wohnt an der Ortsrandseite der Wiesentalstraße, Knödler gegenüber, er hat also immerhin noch eine Reihe Bebauung „dazwischen“. Der einstige Erste Beigeordnete Wolfgang Schmidt sagte mal trocken, als es um „Holderbusch“ hochherging, das damalige neue Wohngebiet in Weiler zum Stein, gegen das sich auch Widerstand regte, es gebe „kein Recht auf Ortsrandlage“, damit auch ausdrückend, dass diejenigen, die bisher am Ortsrand gelebt haben, ja früher auch mal Zugezogene waren, davon profitiert hatten, dass neuer Wohnraum geschaffen wurde.

Fläche sei Naherholungsgebiet für den Ort und ökologisch wertvoll

Um die Erhaltung dieses Privilegs gehe es ihnen gar nicht, versichert Böhm. Er verweist darauf, dass die für die Erweiterung des Gewerbegebiets vorgesehene Fläche zum einen wichtiges Naherholungsgebiet für den Ort sei, zum andern ökologisch wertvoll, dort gebe es Steinkäuze und Fledermäuse. Landwirtschaftliche Fläche gehe verloren, der betreffende Landwirt, der sie gepachtet hat, würde etwa zehn Prozent seiner Anbaufläche verlieren.

Knödler verweist darauf, dass schon vor rund 20 Jahren, als es um die beiden ersten Abschnitte von Mahdäcker ging, bereits an den dritten gedacht wurde und es dafür eine Konzeptskizze gab. Die sei seinerzeit hintangestellt, nun aber wieder „herausgeholt“ worden. Nachdem dies bekannt, öffentlich wurde, sei man aktiv geworden. „Man“ seien Anwohner der Wiesentalstraße und des ebenfalls angrenzenden Schwalbenwegs, teilweise auch der Schulstraße. Aktiv geworden heiße, außer einem Mailverteiler (mit „Widerstand“ in der Adresse) eingerichtet, auch einen Flyer erstellt und verteilt. Auch in der Bahnhofstraße, denn die Anwohner dort würden, wenn es zu der Erweiterung komme, ebenfalls von der Lärmproblematik ereilt, ergänzt Böhm, räumt dabei ein, dass der Inhalt des Flyers, der im Gemeinderat und bei der Verwaltung für Empörung gesorgt hatte, etwas provokativ gewesen sei.

Allerdings: Viele hätten erst durch den Flyer von den Plänen erfahren, seien also überrascht gewesen. „Das war ein Wachrüttler“. Bei allem Ärger: Man kam ins oder blieb im Gespräch. Sie waren im Rahmen der Bürgersprechstunde bei Bürgermeister Jürgen Kiesl und wollten das Thema auch in der Fragerunde im Gemeinderat ansprechen. Außerdem gab es eine Bürgerinformationsveranstaltung in der TSV-Gaststätte, mit Kiesl sozusagen an der Front, was sie durchaus anerkennen. „Er stellt sich der Diskussion und die Idee zur neuen Ortsmitte ist ja gut“, so Böhm. Sie haben zudem mit allen Fraktionen gesprochen.

Auf was wollen sie hinaus? Es gibt keine Gewerbebauplätze mehr auf Leutenbacher Gemarkung. Die Gemeinde begründet die Erweiterung damit, dass es Anfragen gebe von einheimischen Betrieben und dass diese vor Ort gehalten werden sollen. Es gehe ihnen darum, dass auch Alternativen untersucht, geprüft werden. „Wenn letzten Endes, faktenbasiert und einleuchtend erklärt, herauskommt, dass es nur so geht, dann würden wir das natürlich akzeptieren“, betont Böhm. Knödler, eine Generation jünger, versichert lachend: „Also wir würden uns dann nicht auf dem Acker festkleben.“ Unterschriften haben sie bislang nicht gesammelt, noch nicht. Auch ihnen sei klar, dass letztlich der Gemeinderat entscheide und die Entscheidung akzeptiert werden müsse.

Trotzdem, es ist ihnen ernst. Sie misstrauen der Aussage, dass die Erweiterung ausschließlich für ortsansässige Firmen sein wird. Was sie, wenn es denn so käme, aber begrüßen würden, so Böhm. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sei es jedoch die Frage, ob bisherige Neubau- und Erweiterungspläne überhaupt noch relevant seien. Er verweist auch darauf, dass die Gemeinde ins Risiko gehen würde, für den Aufkauf der Grundstücke und die Erschließung wohl Kredite aufnehmen müsste, der Schuldenstand zumindest vorläufig erheblich steigen würde.

Verweis auf neue Gewerbegebiete in der Nachbarschaft

Knödler führt die „Konkurrenz“, geplante Gewerbegebiete beziehungsweise Erweiterungen in der Nachbarschaft – Hertmannsweiler des Gebiets „Schmiede“, in Winnenden das IBA-Gelände, an der B 14 zwischen Opti-Möbelhaus und Stiftsgrundhof – ins Gefecht. Möglicherweise drohe Leerstand oder dass Gewerbe angelockt werde, das man dort eigentlich nicht wolle. Von den etwa 25 Eigentümern der Flächen, die benötigt werden für die Erweiterung, sei seines Wissens nach mindestens einer nicht bereit zu verkaufen, ergänzt Böhm.

Was wäre denn aus ihrer Sicht eine Alternative? Das Gelände beim Gewerbegebiet Halde auf der anderen Seite, unterhalb des Autohauses Toepner eigne sich besser, aufgrund der Nähe zur B 14 und zur S-Bahn-Station. Dort gebe es ja schon Lärmbelastung. Dieses Areal soll hinsichtlich der Erschließung, der Höhenabwicklung und Entwässerung noch genau untersucht werden. Das Problem ist: Es ist eigentlich von der Straßenanbindung her in sich abgeschlossen, es bräuchte Grunderwerb und dafür wiederum Verkaufsbereitschaft privater Eigentümer.

Sie wollten, dass Alternativen ernsthaft geprüft werden, ein wirkliches Abwägen von Vor- und Nachteilen, eine echte Entscheidung, betont Knödler: „Wir sind also nicht einfach nur dagegen.“ Böhm, der an der Wiesentalstraße und noch in dem Abschnitt wohnt, der zur Ortskernsanierung gehört, und Knödler haben auch Zweifel an der Bereitschaft, von Hausbesitzern dort, wo eh viele Generationswechsel anstünden, in Sanierungen zu investieren, wenn es zu der Erweiterung samt Verlegung des Sportplatzes komme.

Bauamtsleiter Johannes Kocher verweist auf Nachfrage darauf, dass zur Lärmverringerung als Puffer, zwischen Gewerbegebiet und Wohnbebauung, ein Mischgebiet vorgesehen ist. Dem Argwohn von Knödler, dass für die Erweiterung einfach die Pläne von damals wieder aus der Schublade geholt werden, die Entwicklungen seither nicht berücksichtigt würden, darunter der Neubau der B 14, widerspricht er: Diese Pläne von damals seien komplett überarbeitet worden, also auf dem aktuellen Stand.

Böhm sagt am Schluss nachdenklich und zum Nachdenken: „Nellmersbach ist ja nicht das Gewerbegebiet von Leutenbach. Menschen wohnen und leben hier auch.“ Zumindest da werden ihm viele recht geben.