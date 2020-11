Die Gemeinde will digitaler werden. Dass sie digitaler werden soll, das haben ihr die Bürger bei einer Umfrage im vergangenen Winter deutlich gesagt. Tenor war damals, dass da noch ziemlich Luft nach oben ist. Vier „Bausteine“ nimmt sich die Gemeinde im Rahmen des Projekts „Digitalisierung und Heimat“ konkret vor.

Ein digitaler Schaukasten soll an einem möglichst belebten Standort installiert werden. Aktuelle Informationen sollen so in Echtzeit, so schnell wie möglich, mit diesem