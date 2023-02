Leutenbach: Mann parkt betrunken Wohnmobil um und landet vor Gericht - dort ist er kein Unbekannter

Das Fahrzeug geschwind einmal umparken: im Alkoholrausch keine gute Idee. Auf einem Supermarktparkplatz in Leutenbach hat sich ein 40-Jähriger trotzdem dafür entschieden und wurde sogleich dabei erwischt. In der folgenden Verhandlung im Amtsgericht bezeichnete ihn der Staatsanwalt als antriebs-, arbeits- und wohnungslos.

„Ich bin stolz und lasse mir nur ungern helfen. Inzwischen weiß ich aber, dass mein Leben so nicht weitergehen kann. Ich benötige Unterstützung, jemand, der mir hilft, mein Leben in den Griff zu bekommen und zu strukturieren. Und dafür nehme ich jede Hilfe an, die mir geboten wird“, erklärte der Angeklagte in seinem Schlusswort, bevor Richterin Basoglu-Waselzada im Waiblinger Amtsgericht das Urteil verkündete.

Freiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt

Die Hilfe, die sich der Angeklagte im Gerichtssaal erhoffte, soll er von dem für ihn zuständigen Bewährungshelfer erhalten, dessen Aufsicht er für die kommenden drei Jahre unterstellt wird. Verurteilt wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Zusätzlich hat er die Kosten des Verfahrens und seine eigenen Auslagen zu tragen, und für anderthalb Jahre darf ihm keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden.

Die Freiheitsstrafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, mit der Auflage, dass der Angeklagte innerhalb eines halben Jahres 90 Stunden gemeinnützige Arbeit leistet und jede Änderung seiner Anschrift unaufgefordert dem Gericht mitteilt.

Der Angeklagte ist alles andere als ein Unbekannter im Gerichtssaal

„Sie haben die Chance, dem Gericht in dieser Zeit zu zeigen, dass Sie in der Lage sind, in Zukunft ein Leben zu führen, ohne weitere Straftaten zu verüben“, gab die Richterin dem Mann noch mit auf den Weg.

Die Empfehlung des Staatsanwaltes, dessen Argumentation Richterin Basoglu-Waselzada gefolgt war, lautete: „Man muss nicht nur mit Autos Handel treiben, man kann auch mal mit den eigenen Händen arbeiten.“ Der Angeklagte „schlage“ jedes Jahr im Gericht als Angeklagter auf und werde verurteilt. „So kann es nicht weitergehen. Sie brauchen einen Ansprechpartner, der Sie auf den Weg bringt“, so der Staatsanwalt.

Studium abgebrochen, erfolglos als Autohändler gearbeitet

Der derart Angesprochene wurde am 2. März 1983 im Libanon geboren. 2005 sei er zum Studium nach Deutschland gekommen, 2008 habe er geheiratet und hat drei Kinder, berichtete er dem Gericht. Nachdem er das Studium nach 15 Semestern erfolglos abbrach, habe er sich mit einem Autohandel selbstständig gemacht. Als dieser „anfing, rückwärtszulaufen“, habe er ihn 2016 aufgegeben. Ein Jahr lang sei er noch im Autohandel einer seiner Brüder angestellt gewesen, „seitdem nichts“.

Er verfüge über keine Wohnung, keine Arbeit und sei nicht krankenversichert, seine befristete Aufenthaltserlaubnis sei mittlerweile abgelaufen. Seine Brüder würden ihn finanziell unterstützen. Von seiner Ehefrau lebe er mittlerweile getrennt, sie habe ihn auf dem Einwohnermeldeamt abgemeldet. Zuerst sei er bei einer Freundin untergekommen, im Augenblick wohne er bei einem Freund.

Den gerufenen Beamten fällt sofort der Alkoholgeruch auf

Seine Ehefrau, zu der er nach wie vor ein gutes Verhältnis habe - „sie ist sehr fair zu mir und ermöglicht mir auch regelmäßigen Kontakt zu den Kindern“, betonte der Angeklagte -, habe ihn im vergangenen Sommer um Hilfe gebeten, nachdem deren Wohnmobil auf einem Supermarktparkplatz in Leutenbach mit einem Getriebeschaden liegengeblieben sei. Sie habe ihn in ihrem Auto abgeholt, damit er das Fahrzeug von dem Parkplatz in eine nahe gelegene öffentliche Parkbucht umparke, gerade mal ungefähr 20 Meter. Kaum hatte er das Wohnmobil abgestellt, wurde er auch schon von zwei Polizeibeamten angesprochen. Sie seien alarmiert worden, weil auf dem Supermarktparkplatz eine offensichtlich fahruntüchtige Person mit einem Wohnmobil weggefahren sei, berichtete einer des Duos im Zeugenstand. Sie hätten den Angeklagten in der Parkbucht noch auf dem Fahrersitz angetroffen, das Erste, was ihnen auffiel, seien der Alkoholgeruch und seine „verwaschene“ Aussprache gewesen. Eine Atemalkoholkontrolle habe 0,9 Milligramm pro Liter ergeben, eine anschließend im Rems-Murr-Klinikum vorgenommene Blutprobe 1,73 Promille. Der Urintest auf Betäubungsmittel sei dagegen negativ ausgefallen.

Weiter habe man festgestellt, dass der Mann bereits in der Vergangenheit ähnlich aufgefallen war. Daraufhin wurde das Strafverfahren eingeleitet, das nun verhandelt wurde. Da sowohl der Angeklagte wie auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.