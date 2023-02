Leutenbach: Mann will keinen Sex, Frau greift ihn mit Messer an

Eine Frau fordert von ihrem betrunkenen Freund in Leutenbach Sex, der will nicht. Sie wird handgreiflich, schlägt ihm die Nase blutig. Später greift sie ihn sogar mit einem Messer an, fügt ihm eine Schnittwunde zu. Jetzt wurde der Fall am Amtsgericht Waiblingen verhandelt.

Dort setzte sich der Geschädigte vehement für seine Lebensgefährtin ein. Die Angeklagte habe seinem Leben Perspektive, einen festen Rahmen und ihm selbst einen Halt gegeben. Zudem sei es ihr gelungen, ihn vom Alkohol wegzubringen. Er sei nach wie vor mit ihr zusammen und sie bemühten sich, ein gemeinsames Leben hinzubekommen. Sie seien auf gutem Wege. Deshalb wünsche er auch nicht, dass sie bestraft werde.

Der Vorwurf, dem sich die 35-jährige Frau am 1. Februar im Waiblinger Amtsgericht gegenübersah, lautete auf vorsätzliche Körperverletzung und vorsätzliche gefährliche Körperverletzung. Gemäß der vom Vertreter der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Anklageschrift verbrachte sie die Nacht auf den 8. Mai vergangenen Jahres in der Wohnung ihres Freundes in Leutenbach.

Sie will Sex, er nicht – der Streit eskaliert

Gegen 0.30 Uhr forderte sie von dem stark alkoholisierten Mann, sie sexuell zu befriedigen. Als er ihr dies verweigerte, kam es zum Streit. Zunächst wurde er verbal ausgetragen, dann wurde es handgreiflich. Die Frau versetzte ihm einen wuchtigen Faustschlag auf die Nase. Die blutete heftig, zurück blieb eine schmerzhafte Prellung.

In derselben Nacht kam es kurz vor halb vier erneut zum Streit, wieder weil sie Sex wollte und er nicht. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff die Frau zu einem Klappmesser und stach damit in die Schlafcouch. Als er daraufhin versuchte, das Messer abzuwehren, versetzte sie ihm einen ca. 1,5 cm tiefen Schnitt zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand. Dann versetzte sie ihm eine ungefähr fünf Zentimeter lange Schnittwunde im linken Unterarm. Daraufhin verließ sie die Wohnung.

Die Angeklagte ist für die Behörden keine Unbekannte. Sie ist ledig, kinderlos. Insgesamt 15 Eintragungen im Bundeszentralregister hat sie vorzuweisen, fast ausschließlich Eigentumsdelikte wie Diebstahl und Erschleichen von Leistungen. Seit ihrem 17. Lebensjahr, nach dem Abschluss der Hauptschule, war sie heroinabhängig. Einer Erwerbstätigkeit sei sie noch nie nachgegangen. Vor zehn Jahren wurde sie in ein Methadonprogramm aufgenommen, 2022 auf Subutex umgestellt, im Augenblick läuft die Entwöhnung.

Alkohol, erklärte sie vor Gericht, trinke sie überhaupt nicht, Drogen-Beikonsum habe sie „fast überhaupt nicht“. Die Angriffe auf ihren Freund bestritt sie. Er habe sich Nasenprellung und Schnittwunden wahrscheinlich selbst zugefügt. Warum, das wisse sie nicht, aber er ritze sich öfter.

Der Mann will sich an nichts erinnern

Der 45 Jahre alte Geschädigte wiederum erklärte im Gerichtssaal zunächst, dass er sich an überhaupt nichts mehr erinnere. Richterin Basoglu-Waselzada hielt ihm seine Aussage bei der Winnender Polizei vor, musste ihm dennoch fast jedes Wort aus der Nase ziehen, damit sich ein stimmiges Gesamtbild ergab.

Am Morgen nach dem Vorfall ging er zunächst ins Rems-Murr-Klinikum, um dort die Schnittwunde am Unterarm versorgen zu lassen. Nachdem ihm die Wartezeit zu lang wurde, begab er sich ins Polizeirevier und erstattete Anzeige. Eine von den Beamten anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,4 Promille. Beim ersten Streit, mutmaßte Rechtsanwalt Marko Becker, der Verteidiger der Frau, ergebe dies eine Blutalkoholkonzentration von 4,3 Promille, für den zweiten von 3,5 Promille.

Der Mann erklärt: Sein Alkohol-Rekord liegt bei 6,2 Promille

Zwei Promille, erklärte der Leutenbacher in der Gerichtsverhandlung, sei damals das notwendige „Standgas“ gewesen, das er benötigte, um überhaupt in den Tag hineinzukommen. Sein persönlicher Rekord liege bei 6,2 Promille.

Er versuchte noch im Gerichtssaal, die Angeklagte so gut es ging in Schutz zu nehmen und den Vorfall kleinzureden. Der Angriff sei mit einem Küchenmesser erfolgt, und anschließend habe ihn seine Freundin noch verbunden, sagte er zunächst aus, um sich später im Sinne der Anklage und seiner ursprünglichen Aussage bei der Polizei zu korrigieren. Seinen Strafantrag, gab er in der Verhandlung zu Protokoll, nehme er zurück. Er sei nach wie vor mit der Frau zusammen, angestrebtes Ziel sei eine gemeinsame Zukunft.

Alles Positive, was es über die Angeklagte zu sagen gebe, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer, habe im Gerichtssaal der Geschädigte gesagt. Seine Schilderungen der Tatvorgänge seien glaubwürdig und in sich schlüssig, die ihm zugefügten Verletzungen durch Beweisfotos dokumentiert. Er habe keinerlei Belastungseifer an den Tag gelegt, sondern stattdessen bemüht, sie zu entlasten und zu schützen. Sie selbst dagegen habe sich bis zuletzt uneinsichtig gezeigt, die Taten bestritten und ihn „fernab jeglichen Bereuens“ sogar noch der Falschaussage bezichtigt. Leider habe sie aus ihren zahlreichen Vorverurteilungen und der im Gefängnis verbrachten Zeit nichts gelernt.

Strafe auf Bewährung und Arbeitsstunden

Seiner Argumentation folgte weitgehend auch Richterin Basoglu-Waselzada. Sie verurteilte die Frau zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten. Die Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, mit der Auflage, dass die Frau innerhalb eines Jahres 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leistet. Sie wird der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt und hat jeden Wohnsitzwechsel unaufgefordert dem Gericht anzuzeigen. Zusätzlich hat sie die Kosten des Verfahrens und ihre eigenen Auslagen zu tragen.