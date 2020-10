Beim Rangieren in der Straße Am Brücklesbach in Leutenbach-Nellmersbach ist ein 20-jähriger VW-Fahrer am Montag (19.10.), kurz vor 20 Uhr mit einem geparkten Skoda Citigo kollidiert.

An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.