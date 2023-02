Leutenbach: Nutzer können an Bücherei-Terminal Medien selbst ein- oder ausbuchen

Nun also der „Selbstverbuchungsautomat“, er ist die neueste Errungenschaft der Ortsbücherei im Rathaus Leutenbach. Damit kein Missverständnis aufkommt: Man verbucht nicht sich selbst, sondern die Medien, die man dort ausleiht oder zurückgibt, selbst. Entlastet damit die Mitarbeiterinnen, so dass die sich um anderes kümmern können, Information, Nutzer beraten, den Gebrauch der vier E-Book-Reader erklären, die Veranstaltungen dort vorbereiten, Führungen. Derzeit kommen nacheinander die Kindergärten, was bei der Anzahl der Gruppen in Leutenbach seine Zeit braucht, selbst der Naturkindergarten lässt sich dort blicken.

An vielen Nachmittagen sei die Bücherei rappelvoll, bilde sich eine Schlange an der Theke bei Ausleihe und Rückgabe, berichtet die Büchereileiterin Ursula Lauer. Der Automat kürzt die Wartezeit ab oder beugt ihr gleich vor. Er ist ein Terminal, ähnlich wie Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen oder Self-Check-in-Geräte in Hotels und Flughäfen. Das Wichtigste: Er ist selbsterklärend, die Menüführung ist „kinderleicht“, wobei man mit diesem Attribut heutzutage vorsichtig sein muss. Der Nachwuchs, selbst die Kleinsten, die mit den neuen Technologien und Medien aufwachsen, haben den Bogen bei ihnen schneller raus als die meisten Erwachsenen. Aber auch für begriffsstutzige Online- und Internetverweigerer sollte die Bedienung kein Problem sein. Ursula Lauers Vergleich dazu: „Die Bedienung ist einfacher als die Bezahlung an einer Selbstbedienungskasse im Supermarkt.“

Jedes Medium hat ein Etikett mit Transponder, das ausgelesen wird

Die Prozedur: Man legt die Medien, die zurückgegeben oder ausgeliehen werden sollen, maximal fünf, im Stapel auf das Terminal. Jedes Exemplar hat hinten ein Etikett mit einem Transponder, das wird ausgelesen, gescannt, damit fürs digitale System identifiziert und dort verbucht, und zwar innerhalb von einer Sekunde, alle auf einen Schlag sozusagen, nicht einzeln, nacheinander. Die Technik dahinter heißt „Radio Frequency Identification“ (RFID), erinnert damit wohl nicht umsonst ans Röntgen. Laut Ursula Lauer ist diese in großen Bibliotheken bereits Standard.

Das Terminal hat für die Bedienung einen Touchscreen, funktioniert also durch Antippen. Wer mag, kann sich den Beleg für die Buchung dort auch gleich zusätzlich ausdrucken lassen. Der Vorgang ist für Ausleihen und Rückgabe identisch. Wer zurückgibt, muss anschließend die Medien noch auf den Wagen nebendran legen, damit die Mitarbeiterinnen sie anschließend wieder einordnen können, „händisch“. Noch funktioniert also nicht alles digital, automatisch, es kommt (noch) kein Roboter dafür, auch nicht bei der Auswahl der Medien. Ein bisschen was muss man immer noch selbst tun, nicht zuletzt die Medien auch wirklich nutzen.

Rund 800 Verbuchungen innerhalb von drei Stunden

Ursula Lauer sieht noch einen Vorteil bei der Neuerung: Privatsphäre. Andere Nutzer, die auch gerade in der Bücherei sind, an der Theke stehen, bekommen nicht so leicht mit, was man da ausleiht. Man muss es aber nicht nutzen, man kann es, es ist freiwillig. Wer will, kann es ganz traditionell, wie gewohnt, weiter bei den Mitarbeiterinnen machen. Aber auch die profitieren direkt, weil bei ihnen an der Theke ebenfalls eine RFID-Platte ist, auch damit das Aus- und Einbuchen blitzschnell geht, die Technik ist natürlich mit dem Bibliothekssystem verbunden. Die Firma, von der das kommt, heißt nicht umsonst „Easycheck“.

Und weil’s so schön einfach ist, hat die Bücherei gleich zwei dieser Apparate. Die sehr gut angenommen werden, nachdem am Anfang eine gewisse Skepsis, Scheu, bei manchem überwunden wurde, versichert Ursula Lauer: „Die Kinder und Jugendlichen waren aber gleich begeistert.“ Am ersten Öffnungstag nach den Weihnachtsferien gab es innerhalb von drei Stunden rund 800 Verbuchungen.

Eigenanteil der Gemeinde zehn Prozent, das sind etwa 4600 Euro

Zunächst hat das neue System allerdings für sie und ihre Kolleginnen Mehrarbeit bedeutet. Jedes Medium, jedes einzelne Buch, jede DVD musste per Hand mit dem Chip versehen werden, den der Automat mit einer unscheinbaren Antenne auslesen kann. Bis sie durch waren, das dauerte seine Zeit, aber der Aufwand hat sich gelohnt, „rechnet“ sich auf Dauer, ist Ursula Lauer sicher. Der für die Gemeinde wiederum hält sich in Grenzen. Es gibt nämlich eine Förderung durch das Programm „Wissenswandel“, an der Gemeinde bleibt somit nur ein Zehntel der Kosten hängen, etwa 4600 Euro.

Die Bücherei geht damit ihren innovativen Weg, sich ständig sozusagen zu erneuern, weiter. Schon lange gibt es die Onleihe, viele digitale Angebote, längst nicht mehr nur Bücher. Die Jugend-Leseecke ist verschönert worden. Es gibt eine Abholstation und einen Rückgabekasten vor dem Rathauseingang für Leute, die es nicht während der Öffnungszeiten in die Bücherei schaffen. Auch die Abholstation ist eine Art Terminal. Man muss an ihr über ein digitales Bedienfeld einen Pin generieren, über den man die Medien, die man ausleihen möchte, bestellt und, wenn die Mitarbeiterinnen sie dort deponiert haben, rausholen kann. Es gibt sogar verschiedene Fächergrößen dafür, von klein bis sehr groß. Noch einfacher ist der nahe Rückgabekasten zu nutzen, der wie ein Briefkasten oder ein Postfach regelmäßig von den Mitarbeiterinnen geleert wird.

„Bibliothek der Dinge“ mit LCD-Mikroskop und Badmintonschläger

Führen all diese Ausweitungen, aber auch Erleichterungen des Angebots, des Services nicht dazu, dass möglicherweise Personal überflüssig wird? Ursula Lauer winkt lächelnd entspannt ab: Sie hätten auch so noch mehr als genug zu tun. Die Aufgaben änderten sich nur, weniger würden sie nicht, im Gegenteil. Mittlerweile „bespielen“ sie zum Beispiel einen Raum gegenüber, auf der anderen Seite des Gangs, unter anderem für Kita-Gruppen mit Bilderbuchkino.

Und in der Bücherei ist unübersehbar in mehreren Glasvitrinen „die Bibliothek der Dinge“. In der hat die Bücherei unter anderem einen Badmintonschläger (wer mal den Sport bloß ausprobieren möchte), eine Playstation, eine Sackkarre, mehrere Werkzeugkoffer und ein LCD-Mikroskop – alles ebenfalls zum Ausleihen. Die Ideen dazu, womit diese besondere Bibliothek gefüllt werden soll, stammen von Nutzern. Auch hier gilt also: Stillstand ist Rückschritt.