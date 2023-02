Leutenbach: Teenagerliebe weicht Schlägen und Schubsen, 19-Jähriger verurteilt

Die erste Liebe zweier Teenager galt es unter Vorsitz von Richter Armin Blattner juristisch aufzuarbeiten. Bei dem mittlerweile 19-jährigen Angeklagten, der sich wegen des Vorwurfs der dreifachen Körperverletzung und der Bedrohung zu rechtfertigen hatte, handelt es sich um kein strafrechtlich unbeschriebenes Blatt. Im Bundeszentralregister findet sich ein Eintrag aus dem Jahr 2021, als er wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu Sozialstunden verurteilt wurde.

Die Biografie des jungen Mannes ähnelt einer Odyssee

Überhaupt ist sein bisheriges Leben alles andere als in geordneten Bahnen. „Es ist krass, was der Kerle schon alles durchgemacht hat“, fasste der Verteidiger, Rechtsanwalt Mathias Fischer, den von Richter Blattner vorgetragenen Lebenslauf seines 2003 geborenen Mandanten zusammen: Die ersten vier Lebensjahre verbrachte er mit seiner Mutter in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Dann begann eine Odyssee durch ein gutes Dutzend Pflegefamilien, Betreuungseinrichtungen und Wohngruppen in ganz Baden-Württemberg. Aggressionsschübe und Gewaltausbrüche machten ihn zu einem Problemkind.

Unheilvoller Mix: Lehre abgebrochen, Freundin geht nicht zur Schule

Selbstredend waren der ständige Wechsel und das Weiterreichen auch der schulischen Karriere nicht förderlich; sie endete ohne Abschluss nach der achten Klasse. Eine Ausbildung zum Fliesenleger wurde abgebrochen. Nachdem der junge Mann eine Zeit lang obdachlos war, kam er bei einem Bekannten unter. Mittlerweile hat er zwar eine eigene Wohnung, doch da er seit November keine Miete mehr bezahlen kann, weil das Jobcenter seine Zahlungen an ihn eingestellt hat, droht die Räumung. „Zur Zeit mache ich nichts“, beschrieb der junge Mann seine augenblickliche Situation und Zukunftsperspektive.

Im Sommer des Jahres 2021 lernte er eine damals gerade 15-jährige Leutenbacher Schülerin kennen. Für sie war er die erste große Liebe, wohl auch so etwas wie eine Vaterfigur, mutmaßte sie im Zeugenstand, sie für ihn wohl so etwas wie ein Anker in seinem turbulenten Leben. Er zog in die Wohnung, in der sie mit Mutter und Schwester lebte, mit ein. Nachdem er die Ausbildung abgebrochen hatte und sie nicht zur Schule ging, sei man 24 Stunden zusammen gewesen, erzählte er vor Gericht. Es herrschte nicht nur eitel Sonnenschein, es kam zu Reibereien zwischen dem jungen Paar. Er könne sich nicht mehr exakt erinnern. „Die Streitereien entstanden, es kam alles irgendwie aus dem Nichts“, versuchte er zu erklären. „Doch es gibt keinen Grund für das, was ich getan habe.“ Schließlich sei er alt genug gewesen und hätte bei den Streitigkeiten auch die Wohnung verlassen können, anstatt gewalttätig zu werden.

Bei einem Treffen am Bikepark gab er dem Mädchen eine Kopfnuss

Dies las sich in der Anklageschrift wie folgt: Im November/Dezember 2021, während einer dieser Streitereien, so die Anklage, habe er die junge Frau in der Wohnung zu Boden gestoßen, so dass sie mit dem Kopf gegen eine Tischkante gefallen sei. Im März/April 2022 habe er ihr wieder während eines Streits in der Wohnung einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Am 14. Mai gab er ihr am Bikepark zwischen Winnenden und Schwaikheim eine Kopfnuss. Während eines Telefonats mit der Mutter des Mädchens habe er gedroht, seine ehemalige Freundin solle sich von den Orten fernhalten, an denen er und seine Freunde sich aufhalten, sonst würde er sie „in die Fresse schlagen“.

Das Paar hat es noch ein zweites Mal miteinander probiert

Mittlerweile, versicherten beide, hätten sie ihr Verhältnis zueinander geklärt. Er habe sich bei ihrer Mutter entschuldigt, und nachdem sie es im vergangenen Sommer noch einmal für mehrere Wochen miteinander versucht hätten, seien sie seit Herbst endgültig nicht mehr zusammen. Die Trennung sei friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt.

Staatsanwalt, Richter und Verteidiger griffen den Vorschlag der Jugendgerichtshelferin auf, die empfahl, den Angeklagten der Obhut des Jugendamtes und einem Erziehungsbeistand zu unterstellen. Für mindestens ein Jahr und falls notwendig darüber hinaus, so Richter Blattner.

Angeklagter muss Hilfe eines Erziehungsbeistands annehmen

Er könne sich auf den Erziehungsbeistand verlassen, bestärkte der Richter den Angeklagten, er unterstütze ihn dabei, seine Probleme in den Griff zu bekommen. „Allerdings musst du seine Hilfe auch annehmen.“ Es sei vieles im Leben des jungen Mannes schief gelaufen, doch nun erhalte er eine Chance, es in den Griff zu bekommen und in gute Bahnen zu lenken. „Ich hoffe, dass wir uns hier nicht wieder sehen!“ Nachdem sowohl der Angeklagte, wie auch sein Verteidiger und der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.