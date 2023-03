Leutenbach und Schwaikheim: Welche Kitas werden am Mittwoch (8.3.) bestreikt?

In folgenden Kindertageseinrichtungen streiken die Erzieher/-innen nach einem entsprechenden Aufruf der Gewerkschaft Verdi laut Gemeindeverwaltung am Mittwoch (08.03.) ganz oder teilweise:

Im Teilort Leutenbach im Kindergarten Walzenhalde (Notbetreuung von 7 bis 13 Uhr, maximal 15 Kinder, ohne Mittagessen); im Kinderhaus Mühlefeld das Personal für die U-3-Kinder (Notbetreuung von 7.30 bis 15 Uhr, maximal 20 Kinder, mit Mittagessen), der Ü-3-Bereich dort wird komplett bestreikt, keine Notgruppe, für absolute Notfälle kann die Notgruppe im U-3-Haus genutzt werden (maximal fünf Kinder); im Naturkindergarten Notbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr, maximal 15 Kinder am Birkachweg.

Im Teilort Nellmersbach wird der Kindergarten Lange Äcker komplett bestreikt, keine Notgruppe, für absolute Notfälle kann die Notgruppe im Schwalbenweg genutzt werden (maximal fünf U-3-Kinder), im Kindergarten Schwalbenweg Notbetreuung von 8.30 bis 12.30 Uhr, maximal zehn Kinder (ohne Mittagessen); die Kinderkrippe wird komplett bestreikt, keine Notgruppe, die Hort- und Kernzeit ist wie gewohnt geöffnet.

Im Teilort Weiler zum Stein im Kindergarten Fröbelstraße Notbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr, maximal 15 Kinder; der Kindergarten Hummerholz wird komplett bestreikt, keine Notgruppe, für absolute Notfalle kann die Notgruppe in der Fröbelstraße genutzt werden (maximal fünf Kinder aus dem Hummerholz und dem Birkachweg); der Kindergarten Birkachweg wird komplett bestreikt, keine Notgruppe möglich, für absolute Notfälle kann die Notgruppe in der Fröbelstraße genutzt werden (maximal fünf Kinder aus dem Hummerholz und dem Birkachweg); die Hort- und Kernzeit ist wie gewohnt geöffnet. Anmeldung für die Notgruppen erfolgt unter0 71 95/1 89 52 oder Mail an a.schust@leutenbach.de.

Notbetreuung in Schwaikheim?

Die Verwaltung werde versuchen, eine Notbetreuung an allen Kitas der Gemeinde aufzubauen, so die Antwort aus dem Rathaus auf die Frage, welche Kindergärten am Mittwoch bestreikt werden. Die Verwaltung verweist darauf, dass das Personal nicht verpflichtet sei, vorab über seine Streikbeteiligung zu informieren, und es sich auch noch kurzfristig, erst am Streiktag selbst, dazu entschließen könne, sich am Streik zu beteiligen.