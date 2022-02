Leichte Verletzungen hat eine 26-jährige Radfahrerin bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Schwaikheimer Straße /Im Hummerholz ereignete. Sie war auf dem Gehweg Richtung Ortsmitte unterwegs, als eine 48-jährige VW-Fahrerin aus dem Hummerholz nach rechts in die Schwaikheimer Straße abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß stürzte die Radler und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.