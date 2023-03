Leutenbach: Zwei Bewerber bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 23. April

Es lag kein „Überraschungsei“ mehr im Briefkasten des Rathauses in Leutenbach. Die Bewerbungsfrist ist am Dienstag (28.03.) um 18 Uhr abgelaufen und damit steht fest, dass es zwei Bewerber gibt: Jürgen Kiesl, Amtsinhaber, 57, 1999 erstmals gewählt sowie 2007 und 2015 wiedergewählt, und Jürgen Metzner, 62, Abschleppunternehmer aus Rudersberg-Asperglen.

Öffentliche Kandidatenvorstellung am Mittwoch, 12. April

Die Wahl findet am Sonntag, 23. April, statt. Sollte keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten (mit der er/sie gewählt wäre), fände der erforderliche zweite Wahlgang am Sonntag, 14. Mai, statt, bei der die relative Mehrheit genügen würde. Die öffentliche Kandidatenvorstellung der Gemeinde findet am Mittwoch, 12. April, in der Rems-Murr-Halle statt (Beginn 19 Uhr).