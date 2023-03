Leutenbacher ärgert sich über Vodafone: Seit Monaten kaum Netz

Immer wieder hat es in der Vergangenheit in Winnenden und Umgebung Probleme mit dem Vodafone-Mobilfunknetz gegeben. Der Anbieter hat zum Jahresbeginn Besserung gelobt. Nun berichtet ein Leutenbacher unserer Redaktion: Es funktioniert nach wie vor nicht.

„Wir haben seit Mitte November 2022 keinen Empfang mehr im Großraum Leutenbach“, schreibt Falko Reimann in einer E-Mail. Nachdem er die Vodafone-Hotline mehrfach angerufen habe, sei er vertröstet worden, es habe geheißen, dass die Störung innerhalb weniger Tage behoben wird, er eine Entschädigung erhält. „Bis heute ist nichts passiert. Ich persönlich finde es unmöglich von Vodafone, so etwas zu vertuschen“, schreibt der Leutenbacher. Er finde es zudem unverantwortlich, wenn er zum Beispiel Partner oder Kinder unterwegs telefonisch nicht erreichen kann.

Verbesserungen waren bereits für den Januar angekündigt

Die Probleme erinnern an ähnliche Schwierigkeiten zum Ende des vergangenen Jahres. Damals waren ebenfalls Vodafone-Kunden betroffen, flächendeckend in Winnenden und Umgebung. Ein Vodafone-Sprecher erklärte damals gegenüber unserer Redaktion, dass dem Unternehmen ein Standort eines Mobilfunkmastes am Winnender Bahnhof gekündigt wurde. Wenige Tage später hieß es dann, andere Masten in der Umgebung sind umgestellt worden, um das entstandene Funkloch zu schließen.

Techniker versichert, dass die Probleme nun behoben sind

Zum Jahresende erklärte ein Vodafone-Sprecher, dass das Netz nun wieder gut in Schuss sei, aber noch nicht auf dem Stand, den man vor der Aufgabe des Mobilfunkstandortes am Bahnhof hatte. Noch im Januar sollte es daher Optimierungen am Netz geben, „nördlich des Bahnhofs bis rauf nach Leutenbach.“

Dabei ist es wohl zu Schwierigkeiten gekommen, wie ein Vodafone-Sprecher auf erneute Nachfrage bestätigt. „Es war in der Tat so, dass wir Probleme hatten“, erklärt er. Grund: Die Aufstellung eines mobilen Funkmastes habe sich verzögert. „Diese kann man nicht überall aufstellen. Man muss Auflagen erfüllen. Leider hat sich die Zustimmung des Grundstückeigentümers verzögert“, so der Pressemann. Zunächst wolle man sich mit einem mobilen Funkmast behelfen, der sich auf einem Anhänger befindet. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine feste Mobilfunkantenne folgen, auch hier sind entsprechende Auflagen zu erfüllen.

Sind die Probleme damit behoben? „Unsere Techniker haben mir versichert, dass es nun zu keinen Problemen mehr kommen sollte“, antwortet der Vodafone-Sprecher, der sich bei allen Kunden, die Schwierigkeiten mit dem Vodafone-Netz hatten, entschuldigt.