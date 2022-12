Leutenbacher kifft wegen Migräne: 1800 Strafe für 62 Gramm Marihuana

Mit einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro hat das Schöffengericht des Waiblinger Amtsgerichts den illegalen Besitz einer „nicht unerheblichen Menge an illegalen Betäubungsmitteln“ geahndet.

Der 24-jährige ledige Angeklagte leidet an Migräne. Mit den massiven Kopfschmerzen gehen Schlaf- und Rastlosigkeit sowie Konzentrationsschwierigkeiten einher. Aufgrund der starken Anfälle brach er nach zwei Jahren eine Berufsausbildung ab. Zur Zeit ist er dabei, das Abitur nachzuholen, um sich seinen Berufswunsch Lehrer zu erfüllen.

Marihuana auf Rezept

Mit Marihuana sei er erstmals als Jugendlicher in Kontakt gekommen, berichtete er vor Gericht. Als die Migräneanfälle vor fünf, sechs Jahren begannen, habe er bemerkt, dass ihm Marihuana Linderung verschaffe. Er habe sich bisher selbst medikamentiert und sich dazu die Droge illegal beschafft. Doch nun habe er einen Arzt gefunden, mit dem er einen Behandlungsvertrag abschloss. Auf dessen Grundlage erhalte er auf Rezept eine Sechs-Wochen-Ration von 15 Gramm, für zwei Joints am Tag.

Im Frühjahr, noch in seiner „illegalen Zeit“, sei er abends beim Winnender Bahnhof angesprochen worden und habe seinen Vorrat mit dem Kauf von 26,25 Gramm aufstocken wollen. Allerdings lief er dabei direkt der Polizei in die Hände, die Drogen und Crusher sofort konfiszierte. Da sich der junge Mann mit einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung einverstanden erklärte, ging es von Winnenden direkt zur Wohnung seiner Mutter, bei der er in Leutenbach lebt.

Weitere 36 Gramm Marihuana gefunden

Dort zog er allerdings seine Zustimmung zurück. Die Durchsuchung fand aber dennoch statt, aus der Not heraus, da das zuständige Stuttgarter Amtsgericht keinen Bereitschaftsdienst unterhält und von 21 Uhr bis 6 Uhr nicht erreichbar ist. Sie erbrachte weitere 36 Gramm Marihuana, die der Angeklagte bei sich gebunkert hatte. Während Staatsanwalt und der Vorsitzende Richter darin übereinstimmten, dass die Durchsuchung rechtens gewesen sei, um die Beweismittel sicherzustellen, sah der Verteidiger darin einen „grob willkürlichen, vorsätzlichen Verstoß gegen das Richtergebot bei Durchsuchungen“. Daraus leitete er die Forderung ab, dass das Verfahren gegen seinen Mandanten zweigeteilt und das über die im Haus gelagerten Drogen eingestellt werden müsse.

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft

Der Richter wies dazu den Anwalt darauf hin, dass er diese Forderung letztendlich über mehrere Jahre hinweg bis zu einer Entscheidung des obersten deutschen Gerichts durchkämpfen müsste. Es müsse gründlich überlegt werden, ob dieser Aufwand angebracht sei, angesichts einer zu erwartenden Freiheitsstrafe von unter einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt werde und in einem gewöhnlichen Führungszeugnis nicht aufgeführt werde. Vorstellbar, so der Staatsanwalt, sei auch eine Geldstrafe für den jungen Mann, der bisher weder vorbestraft noch in sonst einer Form strafrechtlich in Erscheinung getreten war und der die wohl erheblichen Mengen ausschließlich zum Eigenkonsum und zur Selbstmedikation verwendet hatte.

Diese Hinweise veranlassten den Verteidiger nach kurzer Beratung mit seinem Mandanten, seinen Antrag wieder zurückzuziehen. „Bei Sachen, die nicht besonders schlimm sind, kann eine kurze Freiheitsstrafe auch in eine Geldstrafe umgewandelt werden“, betonte er in seinem Plädoyer. Der Angeklagte habe sich schließlich nicht aus Spaß an der Freude weggekifft, sondern um sein Leiden zu lindern.

In der Urteilsbegründung führte der Richer aus, es könne hier von einem minderschweren Fall ausgegangen werden. Zusammen mit den Anwalts- und Verfahrenskosten sei es einiges an Lehrgeld, das der Angeklagte hier zu bezahlen habe.