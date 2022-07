Mühlefeld-Spielplatz Leutenbach: Umgestaltung und Bepflanzung beschlossen

Die Gemeinde Leutenbach wird den Spielplatz inmitten des Wohngebiets Mühlefeld (das sich hinter dem Bäckerei-Café Mildenberger und dem Kinderhaus Mühlefeld befindet) nach rund 15 Jahren seiner Existenz umgestalten und dabei auf aktuelle Wünsche der Nutzer eingehen. Insgesamt gibt sie dafür 50.000 Euro aus. Im Technischen Ausschuss wurde die Planung vorgestellt und von den Gemeinderatsmitgliedern beschlossen.

Mehr Wasserspiel

Bei der bestehenden Wasserpumpe kann nach deren Reparatur ein Wasserspiel mit Edelstahlrinnen zum bestehenden natürlichen Wasserlauf als zusätzliche Spielmöglichkeit ergänzt werden. Die Rinnen sollen um einen bestehenden Busch angeordnet werden. Mit einem Trennstück besteht die Möglichkeit für die Kinder, das Wasser entweder über den natürlichen Wasserlauf zu leiten oder über die Edelstahlrinnen.

Bei der Überprüfung der Standsicherheit der bestehenden Vogelnestschaukel stellte der Bauhof fest, dass der Tragbalken morsch ist. Der Balken ist einbetoniert und kann nicht einfach ersetzt werden. Das Spielgerät muss komplett abgebaut werden.

Neue Kleinkindschaukel

Als Ersatz für die Vogelnestschaukel kann für Kleinkinder bei der bestehenden Doppelschaukel eine Kleinkindschaukel eingehängt werden. Dies entspricht einem Wunsch der Anwohner beziehungsweise Spielplatznutzer, die bei der Gemeinde bereits mehrfach nach Schaukeln zum Hineinsitzen gefragt hatten.

Neues Klettergerüst

Anstelle der Vogelnestschaukel besteht, mit kleinen Ergänzungen am Fallschutz, die Möglichkeit, ein Klettergerüst aufzustellen. Denn die Gemeinde hat festgestellt, dass es auf dem großen Spielplatz Mühlefeld insgesamt nur wenige Klettermöglichkeiten gibt.

Die Verwaltung hatte vor der Sitzung Angebote eingeholt, die Kosten für die neuen Spielgeräte betragen rund 40.000 Euro.

Ein weiterer Punkt, der am Spielplatz Mühlefeld häufig kritisiert wird, ist die mangelhafte Beschattung der Anlage. Nicht nur an sehr heißen Tagen wie diesen ist der Aufenthalt auf dem Spielplatz daher über die Mittagszeit kaum empfehlenswert, und auch das Rutschen ist eine brandheiße Angelegenheit. Als weitere Idee brachte das Bauamt daher (wunschgemäß) den Rückbau der Brücke und des Weges in Verbindung mit dem Anpflanzen eines kleinen „Spielwalds“ mit Büschen und Bäumen ein. Sie sollen dereinst Schatten spenden. Der gewünschte Effekt trete zwar erst in einigen Jahren ein, jedoch könnte dadurch gleichzeitig eine ökologische Aufwertung erzielt werden.

Die Verwaltung gab in diesem Zusammenhang noch zu bedenken, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigten, dass Bäume auf aufgefüllten Flächen teilweise nur schlecht anwachsen. „Mit für diese Voraussetzungen geeigneten ausgewählten Baumarten kann dem jedoch begegnet werden. Für 16 zusätzliche Bäume fallen voraussichtlich Kosten für die Bäume und Baggerarbeiten in Höhe von etwa 8000 Euro an“, so schreibt das Bauamt in der Sitzungsvorlage für die Gemeinderäte.

Noch dieses Jahr soll umgebaut werden

Der Rückbau der Brücke kann mit Mitarbeitern des Bauhofs durchgeführt werden. Für die Entsorgung der Stahlkonstruktion erhält die Gemeinde eine Vergütung beim Schrotthändler, für das Altholz ist mit geringfügigen Entsorgungskosten zu rechnen. Anschließend muss das Gelände um die Betonstützmauer so angelegt werden, dass die maximale Fallhöhe gemäß geltender DIN-Normen eingehalten ist. Für diese Arbeiten fallen Kosten nach Stundenaufwand für die Baggerarbeiten an (geschätzt etwa 500 Euro). Für den Rückbau der Wegflächen wurde ein Angebot angefragt.

Die Ausgaben sind bereits eingeplant: Für die Umgestaltung von Spielflächen sind im Haushalt 2022 insgesamt 80.000 Euro vorgesehen. Abhängig von den aktuellen Lieferzeiten soll der Umbau des Spielplatzes Mühlefeld noch in der zweiten Jahreshälfte angegangen werden.