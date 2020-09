Eigentlich war es dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren bislang verhältnismäßig ruhig gewesen, was Unfälle im Leutenbachtunnel angeht.

Am Freitagmorgen jedoch war es wieder so weit. Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer war kurz nach 6.30 Uhr auf der B14 in Richtung Waiblingen unterwegs. Im Tunnel wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und verlor hierbei, „vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug“, teilt die Polizei mit.