Eine Terrassenüberdachung, was soll’s, mag man denken, zumal die bereits da ist, also nachträglich genehmigt werden sollte. Doch es ging wieder mal, ein bisschen, ums Prinzip. Wobei das Augenmerk in dem Fall kaum, ja gar nicht, darauf gelegt wurde, dass der Bauantrag erst im Nachhinein kam, also bereits „vollendete Tatsachen“ geschaffen worden waren, ehe bei der Gemeinde wie vorgeschrieben ums Einvernehmen nachgesucht wurde. Kommunen tun sich in der Regel deutlich schwerer, etwas, was schon