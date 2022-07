Motorradfahrer aus Leutenbach klagt über gefährlichen Schotter auf Straße

Der Schreck sitzt tief bei Thomas Krimmer (67) an diesem Morgen in Affalterbach. Der heute 67-jährige Leutenbacher ist mit seinem Motorrad unterwegs zur Arbeit. In einer Kurve rutscht das Motorrad plötzlich weg. Thomas Krimmer gerät auf die Gegenfahrbahn. „Wenn da noch Gegenverkehr gekommen wäre, wär’s richtig dumm gelaufen - um nicht zu sagen: Es hätte lebensgefährlich werden können“, sagt der Leutenbacher.

„Einen Sturz konnte ich damals gerade noch so verhindern – auch dank des ABS,“ erinnert sich Thomas Krimmer. ABS steht für Antiblockiersystem. Das ABS verhindert, dass bei einer Vollbremsung die Räder blockieren und der Fahrer dadurch die Kontrolle über sein Motorrad verliert.

Schottersteine auf der Straße führen zu Beinahe-Unfall

Auslöser für den Beinahe-Unfall? Schottersteine auf der Fahrbahn. Solch eine Extrem-Situation ist Thomas Krimmer – der Vorfall liegt knapp zehn Jahre zurück – seither erspart geblieben. Die Gefahr für Motorradfahrer begegne ihm jedoch nach wie vor regelmäßig. Zuletzt auf der Fahrbahn zwischen Mainhardt Hohengarten und Großerlach Hals.

Zum Beweis hat der 67-Jährige die Fahrbahn abfotografiert. Und tatsächlich, über die ganze rechte Fahrbahn verteilt liegen Schottersteine. Ein paar Meter weiter seien zwar Warnbaken aufgestellt, aber die befinden sich nach Angaben von Thomas Krimmer erst nach der Gefahrenstelle. Wer auch immer die Warnbaken aufgestellt hat, hätte auch die Straße reinigen können, meint Krimmer.

Das Problem: Fahrbahnränder mit losem Schotter befestigt

Auch auf der Straße zwischen Steinhausen und Kleinaspach hätte kürzlich noch Schotter gelegen. Zwar nicht mehr viel, aber zum Erschrecken würde es immer noch reichen.

Das Problem sieht der 67-Jährige darin, dass Straßenbauämter Fahrbahnränder mit losem Schotter befestigen. „Autofahrer fahren in Rechtskurven oft über diesen Schotter, sodass der auf der Fahrbahn landet“. Darum appelliert er an die Straßenbauämter, eine Lösung für das Problem zu finden.

Auf Nachfrage unserer Redaktion äußerten sich die Verantwortlichen des Rems-Murr-Kreises, des Landkreises Schwäbisch Hall und Ludwigsburg zu den Straßenabschnitten in Zuständigkeitsbereich.

Unbefestigter Seitenstreifen erfüllt zwei wesentliche Aufgaben

Die Pressestelle des Rems-Murr-Kreises erklärt, dass bislang keine offiziellen Beschwerden zu Schottersteinen auf Fahrbahnen eingegangen sind. Der Kreis halte sich jedoch an bestimmte Vorgaben.

Das Bankett (unbefestigter Seitenstreifen) erfüllt dabei zwei wesentliche Aufgaben. Einerseits müsse es aus Gründen der Verkehrssicherheit dauerhaft standfest und tragfähig sein. Das werde durch die Verwendung grobkörniger Baustoffe (beispielsweise Kies) erreicht. Andererseits müssen im Straßenabfluss befindliche verkehrsbedingte Schadstoffe im Bankettbereich zurückgehalten werden.

Was unternehmen Schwäbisch Hall und Ludwigsburg gegen Schotter auf der Straße?

Julia Weise, Stab Landrat und Kommunalaufsicht, Landratsamt Schwäbisch Hall, erklärte, dass sich der Abschnitt der Kreisstraße 2578 zwischen der Einmündung der Landesstraße 1046 und Rinnen derzeit im Bau befinde. „Hier werden wir wo möglich geringfügige Verbreiterungen vornehmen, sodass das Befahren des Bankettes zukünftig hoffentlich deutlich abnimmt, und es somit zu weniger Verschmutzungen der Fahrbahn kommen wird.“

Laut Julia Weise könnten außerdem starke Niederschläge dazu führen, dass Schotter aus dem unbefestigten Seitenstreifen auf die Fahrbahn gerate. In diesen Fällen versuche man zeitnah, die verschmutzten Stellen zu reinigen.

Frank Wittmer von der Pressestelle des Landratsamtes Ludwigsburg teilte mit, dass die Strecke zwischen Affalterbach und Hochberg zum Ausbau anstehe. Dabei werden sehr enge Kurvenradien beseitigt. Die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert und auch neue unbefestigte Seitenstreifen eingebaut.

Lösung des Problems: Straßenrand mit Beton befestigen?

„Grundsätzlich gilt allerdings, dass ein Bankett standfest sein muss, wenn auf einer Straße auch mit Schwerverkehr zu rechnen ist“, so Wittmer. Sonst könne ein Auto, das von der Fahrbahn abkomme, tief in den unbefestigten Seitenstreifen einsinken und ins Schleudern geraten. Das Problem mit dem ausgefahrenen Schotter bestehe laut Wittmer meist bei sehr schmalen Straßen. In diesem Fall müsse die Geschwindigkeit des Verkehrsteilnehmers entsprechend angepasst werden.

Eine Nachfrage beim Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, ob es bereits konkrete Pläne gäbe, das Problem anzugehen, blieb bislang unbeantwortet.

Einen Lösungsvorschlag hätte Thomas Krimmer parat. Er habe kürzlich eine Motorradtour nach Bayern unternommen und eine schöne Möglichkeit gesehen: „Da sind die Straßenränder zwar auch mit Schotter befestigt, aber insbesondere in Rechtskurven wurde der Straßenrand mit Beton beziehungsweise Asphalt befestigt."