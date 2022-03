Knapp 200 Zuhörer haben das Jubiläumskonzert des Musikvereins Leutenbach zu dessen 100-jährigem Bestehen in der Rems-Murr-Halle erlebt – und genossen, auch nach dem Motto „Endlich mal wieder raus, endlich mal wieder was los in Sachen Kultur“.

Es war der erste öffentliche Auftritt nach rund zwei Jahren Corona-Pause, sieht man mal vom gemeinsamen Vorspiel mit „Gut Ton“ Weiler zum Stein bei der Einweihung der sanierten Halle ab. Eigentlich war das Jubiläum bereits im vergangenen Jahr,