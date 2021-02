Eine (mindestens) 30-Prozent-Quote für sozialen Wohnungsbau in neuen Baugebieten fordert die SPD. Diese solle in den betreffenden Bebauungsplänen verankert werden, so Hartmut Lämmle in der Haushaltsrede der Fraktion. Die SPD fordert außerdem, dass, wenn weitere Flächen bebaut werden sollen, dies zum einen an zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen und zum anderen an „Bauen in die Höhe“ zu koppeln. Beides erfordere die „Rücksicht auf ökologische Nachhaltigkeit“.

Die SPD teile zwar die Sicht