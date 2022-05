Neue DHL-Packstation für Leutenbach bei Rewe in Nellmersbach

Beim Rewe-Markt in Nellmersbach ist eine neue Packstation des Paketzustellers DHL in Betrieb gegangen. Wie das Unternehmen berichtet, hat die Station, Maybachstraße 5, insgesamt 56 Fächer. Sie ist fortan an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Für rund zwölf Millionen registrierte Kunden alleine in Deutschland sei das Angebot nicht mehr wegzudenken. Eine Anmeldung für den kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

9000 Packstationen bundesweit

DHL stellt seinen Kunden aktuell nach eigenen Angaben bundesweit über 9000 Packstationen zur Verfügung. Bis Ende 2023 sollen es insgesamt rund 15 000 sein, kündigt das Unternehmen an. Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar. Unabhängig davon können Kunden bereits freigemachte Pakete auch ihrem Paketzusteller mitgeben.

Corona sorgte für rasches Wachstum

DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Die Kurier-, Express- und Paketbranche hat in der Corona-Pandemie, als viele Einzelhändler vorübergehend schließen mussten, einen Boom erlebt und wurde 2020 laut Handelsblatt zum „am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweig des Landes“.

Dieser Boom ist zwar vorbei – wie die Deutsche Post DHL Anfang Mai mitteilte, ist die Menge der in Deutschland beförderten Pakete im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um etwa ein Fünftel gesunken –, der Konzernumsatz erhöhte sich aber dennoch um 19,8 Prozent auf rund 22,6 Milliarden Euro, der Gewinn legte um 13,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu.