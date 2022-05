Partymüll und Scherben: Sauerei am renaturierten Steinbruch bei Weiler zum Stein

Eine Riesensauerei haben, sagen wir mal neutral, ohne Verwendung gängiger Schimpfwörter und Beleidigungen, die einem da in den Sinn kommen, „Leute“ hinterlassen, die dort was auch immer „gefeiert“ haben. Und wenn es nur das Wochenende oder schönes Wetter oder beides zusammen war. Ort der „Party“ war der ehemalige Steinbruch bei Weiler zum Stein. Womit der Spaß oder was immer diese „Leute“ darunter verstehen, spätestens aufhört. Denn das Gelände ist längst renaturiert, seitdem wieder ein Naturparadies und großflächiges Biotop. Wer dort Bierkästen, zerdepperte Flaschen und sonstigen Party-Müll hinterlässt, der hat das nicht kapiert oder will es nicht einsehen oder es geht ihm am . . . vorbei oder dieser Vandalismus geschieht gar mutwillig, vorsätzlich, nach dem Motto „Nach uns die Sintflut, Hauptsache, wir haben unseren Spaß gehabt, wir ziehen jetzt weiter, schlagen woanders eine Schneise der Verwüstung und irgendjemand wird das Zeug eh wegräumen, bis wir wiederkommen“.

Das nebenstehende Foto und weitere hat eine Spaziergängerin am Sonntagmorgen gemacht. Der Anblick hat sie so geärgert, auch wenn sie ihn erstaunlich gelassen kommentiert, dass sie die Bilder der Zeitung geschickt hat. Mittlerweile war der Bauhof der Gemeinde dort und hat aufgeräumt, die Hinterlassenschaften entsorgt, womit diese Leute kalkulieren, weil sonst gäbe es irgendwann nur noch Müllhalden an den schönsten Plätzen. Er tut dies vor Ort immer mal wieder, berichtetet die Verwaltung auf Nachfrage, betonend, dies sei kein Zugeständnis oder Ähnliches an den Besitzer des Geländes, es sei aber auch ihr ein Anliegen, dieses schöne Naherholungsgebiet den Bürgern als solches zu erhalten. Um dies zu erleichtern, habe man dort Mülleimer platziert, die regelmäßig geleert würden. Ohne diese wäre es womöglich noch schlimmer.

Mülleimer gibt es dort, und die werden regelmäßig vom Bauhof geleert

Mülleimer sind also dort vorhanden. Aber den eigenen Dreck dorthin zu bringen, würde erstens „Mühe“ machen, zweitens ist das doch offenbar gerade der „Kick“, ihn dort nicht reinzutun, wäre es „uncool“, die Mülleimer dafür zu benutzen, wofür sie gedacht sind. Dieses „Phänomen“ lässt sich generell im öffentlichen Raum seit Jahren mehr und mehr beobachten, staunend, kopfschüttelnd, verärgert, seitens der Generation, die das noch anders gelernt hat – und aus irgendeinem Grund glaubt, das müsse doch selbstverständlich sein, für alle gelten.

Mittlerweile habe diese Müllhinterlassenschaft noch eine weitere Privatperson bei der Gemeinde gemeldet, berichtet der im Rathaus zuständige Sachgebietsleiter Simon Fröhlich weiter. Ja, jegliche Art von Vandalismus sei ein ständiges Problem, wegen dem man mittlerweile mindestens einmal in der Woche im Kontakt sei mit der Polizei. Er erinnert in diesem Zusammenhang an das Unwesen eines „Jokers“ im vergangenen Sommer, der seinen Schriftzug auf Hallen, Dächern, Mauern und Trafohäuschen hinterlassen, sprich gesprayt, hatte und den die Gemeinde oder die Polizei bislang nicht zu fassen bekommen hat. Viele von den „Graffitis“ seien zwar entfernt worden, bei manchen ginge das aber nicht vollständig, so Fröhlich weiter. Im vergangenen Dezember sei der „Joker“ bislang, soweit es die Gemeinde wisse, zum letzten Mal „aufgetreten“, als er seinen „Künstlernamen“ auf einem an der Wallstraße in Weiler zum Stein geparkten Auto hinterließ. Auch das Freizeitgelände Dalmenhölzle, der Landschaftspark Höllachaue und die S-Bahn-Station in Nellmersbach seien immer wieder Ziele, Opfer, von Vandalismus. Aber auch auf privaten Flächen im Außenbereich würden Zäune beschädigt oder eben Müll hinterlassen.

Klöpfer verweist auf Abschrankung, Zäune und Hinweisschilder

Anruf beim Eigentümer, der Tiefbaufirma Klöpfer in Birkmannsweiler, die den Steinbruch einst über viele Jahre betrieben hat. Dr. Matthias Klöpfer, der bis dahin von dem Vorfall noch nichts wusste, verweist dazu zunächst darauf, dass das Gelände abgeschrankt ist, ebenso auf Zäune und auf Hinweisschilder. Damit sei der Wille der Firma für jeden deutlich erkennbar zum Ausdruck gebracht, das Gelände als ihr Eigentum zu schützen. Sie habe dieses umfangreich, mit großem Einsatz, zu einem wertvollen Biotop hergerichtet.

Klöpfer sieht bei diesen Auswüchsen einen Zusammenhang zu Corona, seit der Pandemie werde das Areal als eine Art Naherholungsgebiet genutzt, dafür sei es aber nicht gedacht, da sei die Gemeinde gefordert, mit der man in der Sache in Kontakt stehe. Ein Stück weit aber könne er ja junge Leute verstehen, dass die sich ihre Plätze suchen, in dem Fall ein zugegeben wunderschöner, wenn woanders alles zu, geschlossen sei. Aber akzeptabel sei es hier gleichwohl nicht. Während der Lockdowns habe es auch immer wieder Beschwerden wegen Ruhestörungen gegeben, die vom Gelände her gekommen seien. Die Firma sei dessen Eigentümer, Leute, die dorthin kommen, seien damit also auf fremdem Grund und Boden, betont Klöpfer.

Das Gelände komplett einzäunen, das wolle ja keiner

Es gehe hier um ein Biotop, das ganz klar nicht für solche Partys angelegt worden sei. Was man dagegen tun könne? Das Gelände komplett einzäunen wolle keiner, es solle ja weiter öffentlich zugänglich bleiben, die Bevölkerung solle sich weiterhin daran erfreuen, sei dort willkommen. Bestimmte „Besuche“ seien sogar sehr wohl willkommen, zum Beispiel die des Nabu für Vogelbeobachtungen oder des Naturkindergartens.

„Wir können das also nicht ganz verhindern“, so Klöpfer zu dem Vorfall. Er verweist darauf, dass die Schranke an der Zufahrtsstraße von der Gemeindehalle her dauerhaft geschlossen ist, man also mit dem Auto nicht bis zum Gelände kommt. Ob Anzeigen der richtige Weg sei, daran zweifelt er, bislang mache man das nicht. Das eigentliche Übel sei aus seiner Sicht, dass es zunehmend am Gefühl fehle für das Eigentum anderer Leute und für den öffentlichen Raum.

Er meldet sich kurz darauf noch am gleichen Tag zurück. Mittlerweile habe man die Situation vor Ort nun auch selbst eingeschätzt und werde doch Strafanzeige gegen unbekannt stellen – was mittlerweile auch geschehen ist. Dabei gehe es vor allem darum, dass ein extra von der Firma zur Einfriedung errichteter und mit massiven Betonfundamenten ausgestatteter Maschendrahtzaun wohl im Zusammenhang mit der „Party“ niedergerissen wurde. Hinzu kämen die Vermüllungen.

Was sagt Bürgermeister Jürgen Kiesl zu dem „Fall“? Der sei eine Steigerung zu dem, was die Gemeinde immer wieder mal erlebe. Er verweist auf Youtube, wo es ein Video gebe, das Sprünge junger Leute von oben in den Weiher des Areals zeigt. Diese Mutproben à la Acapulco würden also von denen selbst gefilmt, wobei Kiesl sehr bestimmt von „Besuch von außerhalb“ ausgeht, das Gelände sei als vermeintlicher „Freizeitvergnügungsort“ längst überregional bekannt.

Der Bürgermeister gibt aber auch zu bedenken, dass das renaturierte Areal sehr wohl von Anfang an für den Aufenthalt von Menschen, für Wanderungen und Picknicks, für Naherholung gedacht gewesen sei. Denn sonst hätte, wie zunächst geplant, eine große Streuobstwiese draus werden sollen. Dass es nicht so kam, sei im Interesse der Eigentümerin, der Firma Klöpfer, gewesen, die somit viel Geld gespart habe, weil sie das Abbaugelände des ehemaligen Steinbruchs nicht habe auffüllen müssen.

Kiesl sieht „gesellschaftlichen Wandel“ als eigentliche Ursache

Es gebe immer wieder mal Beschwerden, unter anderem von Bewohnern des nahen Gollenhofs, wegen Lärms von dort, „das geht bis tief in die Nacht rein“. Kiesl gibt zu bedenken, dass die Polizei gar nicht die Zeit habe, dort regelmäßig Streife zu fahren, nach dem Rechten zu schauen. Den Vollzugsdienst wiederum könne die Gemeinde nachts dort nicht alleine hinschicken, ihm sei das nicht zuzumuten, sie trage Verantwortung für ihr Personal. Die Gemeinde versuche durchaus, die Last für die Eigentümerin des Geländes zu mindern, etwa durch die Mülleimer und deren Leerung durch den Bauhof.

Anzeigen hält Kiesl für „denkbar“, vor allem wenn es zu Sachbeschädigungen komme, aber auch bei Müllhinterlassenschaften seien mittlerweile deutlich höhere Geldbußen möglich – wenn man die Betreffenden überhaupt erwischt, wohlgemerkt, was Aufwand voraussetzen würde und es keineswegs sicher ist, dass der überhaupt Erfolg hat. Das Gelände sei kaum einsehbar und mit dem Auto auch nicht unmittelbar erreichbar, so der Bürgermeister.

Auch Kiesl sieht einen „gesellschaftlichen Wandel“ als eigentliche Ursache, der von Gedankenlosigkeit bis Vorsatz beim fahrlässigen Umgang mit öffentlichem oder fremdem Eigentum reicht. Die Gemeinde versuche ja, mit dem „Gewissenskompass“ bei Kindern und Jugendlichen dem entgegenzusteuern, auf ein anderes, verantwortungsvolles Verhalten hinzuwirken. Aber das werde ein paar Jahre brauchen. Für die Generation der jungen Erwachsenen, die heute in den 20er seien, komme das freilich zu spät. Aber auch bei denen gebe es ja „andere“, die sich engagieren, betont Kiesl.