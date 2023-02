Pierre Orthen und Lennart Knab zu Vorsitzenden der SPD Leutenbach wiedergewählt

Der SPD-Ortsverein Leutenbach hat Pierre Orthen für zwei weitere Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Der 24-Jährige leitet die örtliche SPD seit 2017. Zu seinem Stellvertreter wurde erneut Lennart Knab gewählt, neue Kassiererin ist Mirjam Wassermann, Beisitzer sind Joel Knab, Dominic Allerborn und Florian Häußermann. Dies teilt die SPD der Presse mit.

Im Namen der Mitglieder dankte Pierre Orthen den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Sabine Pfeiffenberger und Bernd Frodermann für ihre Mitarbeit im Ortsverein. Frodermann wurde für seine mehr als 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Partei mit dem Ehrenbrief für besonderes Engagement ausgezeichnet.

SPD Leutenbach: Gewässer und Gebäudesanierung im Fokus

Des Weiteren beschlossen die anwesenden Mitglieder erste umweltpolitische Ziele für das „Leutenbach-Programm“, mit dem die SPD zur Gemeinderatswahl im kommenden Jahr antreten möchte.

In ihrem Themenpapier fordert die Partei unter anderem die Renaturierung örtlicher Gewässer, beispielsweise des Brücklesbachs. Weiter will sie auf die Erarbeitung eines „Schwammstadt-Konzepts“ hinwirken, um besser auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet zu sein. Außerdem soll die energetische Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden in den Fokus rücken.

SPD will Umfrage in der gesamten Gemeinde machen

„Wir möchten bei der Erarbeitung unseres Programms auch vom Wissen unserer Mitbürger profitieren und planen daher verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, um auch auf Anregungen aus der Bevölkerung eingehen zu können“, erklärte Pierre Orthen. Als erster Schritt sei in Kürze eine gemeindeweite Umfrage zu zentralen kommunalen Handlungsfeldern geplant, so Orthen.