Positiver Coronatest an Grundschule in Nellmersbach

Wie die Gemeinde Leutenbach in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend mitteilte, ergab der Coronatest bei einem Kind, das die Grundschule in Nellmersbach besucht, ein positives Ergebnis. Folge: Eine Schulklasse muss in Quarantäne. Allerdings nicht für zwei Wochen, da das infizierte Kind zuletzt am Mittwoch vor einer Woche den Unterricht besucht habe. Bei zwei Kindern, die ebenfalls die Schule in Nellmersbach besuchen, stehe das Testergebnis noch aus. Es könne also nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Schulklassen in häusliche Isolation begeben müssen.