Rathaussturm Leutenbach: Bürgermeister Jürgen Kiesl mit tätowierten Armen?!

Die Bürgermeisterwahl steht am 23. April in Leutenbach an, und so hatten die Nellmersbacher Gees und die beiden Rathaussturm-Expertinnen Anna (Susanne Körner) und Berta (Petra Schwaiger) gleich ihr Motto beim närrischen Treiben am Mittwochabend (15.2.).

Wunsch nach einem "Schweigekloster light", wo weniger geschwätzt wird

Sie verkleideten sich als Nonnen, um das Leutenbacher Rathaus zum „Schweigekloster light“ und den „Noch-Bürgermeister“ Jürgen Kiesl zum „Gemeindeabt“ zu machen. „Mehr schaffa, weniger schwätza“, forderten sie.

Außerdem frotzelten sie, dass Bürgermeister im Wahljahr gerne Versprechen machen und lieferten gleich ein paar Vorschläge mit.

Kiesl will sich der Jugend anpassen - warum er meint, dass das nötig sei

Kiesl indes wollte davon nichts wissen, sondern sich mit seiner Verkleidung „der Jugend anpassen“: Kiesl trug ein Shirt, das im Dämmerlicht wie echt tätowierte Arme aussah. Die Gaudi bezog er aber nicht auf junge Gegenkandidat/-innen (die bisher nicht in Sicht sind), sondern auf junge Gemeinderät/-innen, die er für die Kommunalwahl 2024 nach der Wahlreform erwartet.