Schnelles Internet: Wie es beim Wisotel-Breitbandausbau in Leutenbach weitergeht

Nach dem symbolischen Spatenstich zum Beginn des Breitbandausbaus durch Wisotel in Weiler zum Stein (Gemeinde Leutenbach) ist mittlerweile klar, wo die Arbeiten tatsächlich beginnen werden: vom zentralen Technikstandort in der Panoramastraße aus. Laut Pressemitteilung des Unternehmens wird in den sich anschließenden Straßen In den Vogelgärten, Eibenweg, Im Hummerholz, Wallstraße und Hasenäckerstraße mit mindestens einer Kolonne begonnen.

In Nellmersbach steht der Glasfaserausbau ebenfalls kurz bevor

In der Mitteilung steht weiter, dass außer in Weiler zum Stein auch in Nellmersbach die für Wisotel notwendige Mindestquote an Registrierungen erreicht ist (25 Prozent). Dort solle spätestens ab dem dritten Quartal der Glasfaserausbau starten, ausreichende Baukapazität dafür sei fest eingeplant.

Im Teilort Leutenbach dagegen gehe es noch nicht los, dort hätten sich bislang nur 14 Prozent der Bürger für einen Glasfaseranschluss entschieden, während es in Weiler zum Stein und Nellmersbach schon über 50 Prozent seien.

Wisotel weist erneut darauf hin, dass der Hausanschluss (im Wert von knapp 1000 Euro) kostenlos ist, wenn der Auftrag dafür eingereicht wird, bevor die Asphaltdecke in der jeweiligen Straße wieder geschlossen wird. Wisotel werde die Präsenz vor Ort erhöhen und biete die Möglichkeit an, sich „entspannt zu Hause beraten zu lassen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.