Schutz vor Stromschlägen: Grundschule Nellmersbach erhält erstmals FI-Schutz

Die Grundschule Nellmersbach bekommt drei wichtige neue Dinge: darunter einen Glasfaseranschluss, und zwar noch in diesem Jahr. Diese gute Nachricht gab Bürgermeister Jürgen Kiesl den Gemeinderäten im Technischen Ausschuss (am 16.2.) bekannt. Zunächst war die Gemeinde davon ausgegangen, dass sie per Ausschreibung eine Firma suchen und den Anschluss bezuschussen muss. „Doch dann teilte uns die Firma Wisotel mit, dass sie die Kosten für den Ausbau ohne Gemeindezuschuss übernehmen möchte“, freut sich Kiesl.

Das zweite Novum schützt das Gebäude selbst, aber auch seine Nutzer, Kinder und Lehrer. Ganz neue Zeiten brechen demnach im Schulgebäude II der Grundschule Nellmersbach an. Das Bauamt der Gemeinde hatte festgestellt, „dass die Elektroinstallation nicht dem heutigen Standard entspricht und sogar den Bestandsschutz verloren hat. Im Gebäude ist kein FI-Schutz verbaut, weshalb die Elektroinstallation dringend erneuert werden muss“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Ältere Häuser: Nachrüsten ist unbedingt notwendig

Der FI-Schutz vermeidet tödliche Stromschläge. Die speziellen Schalter unterbrechen den Stromfluss, falls eine Person ein nicht richtig isoliertes Gerät berührt, sie vermeiden auch Kurzschlüsse und somit Brände. Auch pivate Gebäude sollten nachgerüstet werden.

Der nachträgliche Einbau in die Grundschule Nellmersbach ist ohne großen Eingriff in andere Gewerke möglich, im Gebäude verlaufen die Kabel in Kanälen, die von den Handwerkern einfach geöffnet werden können.

LED-Leuchtmittel

Bei der Gelegenheit soll, dritte Verbesserung, die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden. Die Kosten wurden vom Ingenieurbüro Funk auf etwa 150.000 Euro (einschließlich Planungskosten) berechnet. Für Sanierungsarbeiten an der Grundschule Nellmersbach hat der Gemeinderat im Haushalt insgesamt 195.000 Euro einplanen lassen. Die Arbeiten sollen schnellstmöglich ausgeführt werden, Wunschzeitraum der Gemeinde sind die Sommerferien.

Obwohl die Schule im Sanierungsgebiet liegt, wird die Baumaßnahme nicht gefördert, denn Schulen sind in diesem Zuschussprogramm ausgenommen. Der Technische Ausschuss stimmte den Sicherheit und besseres Licht schaffenden Baumaßnahmen einhellig zu.