Schwarz-gelbe Markierungen auf dem Schulhof, auf den Treppen und in den Fluren weisen den Weg, sollen den „Verkehr“ regeln in der Gemeinschaftsschule. Rote Streifen zeigen an, wo man warten muss, etwa vor den Toiletten, wenn die besetzt sind. Das funktioniere alles sehr gut, versichert Konrektorin Renate Kollek. Die „Kinder“ seien diszipliniert, wobei sie da keinen Unterschied macht zwischen Viert- und Zehntklässlern. Sie sei erstaunt, wie gut vorbereitet die Schüler von zu Hause kommen. Es