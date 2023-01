Sind heutige Grundschüler wirklich so schlecht? Zwei Leutenbacher Rektoren dazu

Erst die Gemeinschaftsschule, dann die Grundschule im Visier, immer wieder Klagen über das angeblich schlechte, sinkende Niveau dort, etwas dass Kinder auch nach der vierten Klasse noch nicht richtig lesen, schreiben könnten, die Grundrechenarten nicht beherrschten. Ist das Stimmungsmache, nur Kampagne? Fragen an zwei, die es wissen müssen, einschätzen können, zumindest für ihren Bereich, dort, wo sie Verantwortung tragen: Oliver Kurr, Leiter der Grundschule in Nellmersbach, und Heinz Wolfmaier, Rektor der Grundschule in Weiler zum Stein.

Beide schütteln den Kopf. Das so abzutun, wäre aus ihrer Sicht zu einfach. Die Studien, die Grundschülern schlechte Ergebnisse bescheinigen, gebe es nun mal, und die müsse man ernst nehmen. Lesen zum Beispiel habe nicht mehr den Stellenwert wie einst, sondern das Nutzen digitaler Medien stehe heute im Vordergrund, so Wolfmaier. Aber dahinter, dass die Grundschüler in Baden-Württemberg schlechter seien als in anderen Bundesländern, setzt er ein Fragezeichen. Und ihre beiden Schulen wiederum lägen weder in einer Innenstadt noch seien sie Brennpunkte.

„Das sind keine Analphabeten, wenn sie bei uns die Grundschule verlassen“

Ja, ein bisschen habe er schon den Eindruck, dass hier den Grundschulen der Schwarze Peter zugeschoben werden solle, ergänzt Kurr. Tatsächlich aber bekämen sie doch von den weiterführenden Schulen hier im Raum Winnenden die Rückmeldung, dass die Grundschüler, die von hier wechseln, gut auf die Anforderungen dort vorbereitet seien: „Das sind keine Analphabeten, wenn sie bei uns die Grundschule verlassen.“ Es stimme, die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (kurz VERA), standardisierte, schriftliche Tests in den Klassenstufen 3 und 5, seien insgesamt schwächer geworden, „auch bei uns hier, aber wir liegen immer noch über dem Landesdurchschnitt“.

Er habe selbst keine jahrgangsübergreifenden Vergleiche, so Wolfmaier, aber es sei schon auch die Frage, ob man die Schüler gezielt auf diese Tests vorbereite. Sie machten es bewusst nicht, weil das aus ihrer Sicht nicht Sinn der Sache sei. Aber woanders werde es anders gehandhabt und natürlich beeinflusse das dann die Ergebnisse. Außerdem mache die Größe der Klassen einen Unterschied, ergänzt Kurr. Bei ihren relativ kleinen Schulen wirke sich ein einziges schlechtes Testergebnis prozentual eben mehr aus.

Die Probleme seien vielschichtig, ja, die Ergebnisse fielen in mancher Hinsicht schlechter aus als früher, räumt Wolfmaier ein. Aber man müsse differenzieren: Schön schreiben zu können, habe heutzutage überhaupt keinen Stellenwert mehr, weil auch die Übung darin fehle. Dagegen sei die Wahrnehmung bei den heutigen Schülern besser, eben auch durch die digitalen Medien. Seine Erfahrung sei, dass die Hartnäckigkeit, die Zielstrebigkeit, sich „durchzubeißen“, nachgelassen habe, es werde schneller die Flinte ins Korn geworfen, so Kurr. Die „Aufmerksamkeitsspanne“ sei allgemein kürzer geworden, da spiele auch das Handy eine Rolle, bestätigt Wolfmaier.

Da stünden aber nicht nur die Schulen in der Pflicht, betont Kurr, auch die Gesellschaft und die Eltern müssten ihren Teil zur Bildung beitragen. Deswegen versuche er an seiner Schule auch stärker als früher, die Eltern mit ins Boot zu holen. Das sei auch verbunden mit der Thematik, dass Kinder heute schon mal sagten, sie hätten einfach keine Lust oder der Unterricht sei langweilig, sogar Erstklässler, ergänzt Wolfmaier: „Die sagen das eben auch zu Hause. Die Eltern sind heute mehr Freunde der Kinder, deren Rolle hat sich geändert, die Eltern-Kind-Beziehung sich gewandelt.“

Immer wieder ist von Lehrermangel, Unterrichtsausfall dadurch die Rede, als Ursache für den Leistungsrückgang. Also für seine Schule könne er das nicht bestätigen, so Kurr: „Da sind wir top versorgt.“ Ein bisschen widerspricht Wolfmaier. Die vorgeschriebenen drei wöchentlichen Förderstunden je Klasse, die stünden seit vielen Jahren nur auf dem Papier. Wie sehen sie dann die geplante verpflichtende Ganztagsschule für Grundschulen? Beide verweisen darauf, dass es ja nicht um ganztägigen Unterricht gehe, sondern um Unterricht plus (ergänzende) Betreuung.

Das werde hier ja schon auf freiwilliger Basis seit mehreren Jahren praktiziert, so Wolfmaier. Eine wirkliche Ganztagsschule wäre eine ganz andere Herausforderung, nicht nur wegen der fehlenden Lehrer, sondern auch wegen der Räume, so Kurr, der Ministerpräsident Kretschmann bei seinem Widerspruch zum Ruf nach mehr Lehrern, dass es mehr Qualität statt Quantität brauche, zwar recht gibt, aber auch gleich nachschiebt: „Diesen Schuh brauchen wir uns hier aber bestimmt nicht anziehen.“

„Da geht es doch um mehr als nur Deutsch und Mathe“

Überhaupt müsse man den Begriff Leistung in der Schule relativieren: „Da geht es doch um mehr als nur Deutsch und Mathe, auch wenn die wichtig sind.“ Es gehe auch um die Einstellung, die Haltung, „die wir an Schüler herantragen müssen. Es ist doch klar, dass nicht alle überdurchschnittliche Noten haben können. Aber wenn es an Leidenschaft, am Willen zur Anstrengung fehlt, dann setzt sich das später im Leben fort.“ Ja, es könne nicht sein, dass alle aufs Gymnasium wollen oder sollen, auch Faktoren wie soziale Kompetenz, Fairness, Freundlichkeit spielten doch eine Rolle, wie jemand durchs Leben gehe, betont Wolfmaier.

Für die Forderung nach der „notenlosen“ Grundschule sei er schon immer gewesen: „Beurteilungen ja, aber warum Noten zum Beispiel im Sport, das ist doch nicht notwendig.“ Das abschreckende Beispiel hier sei Bayern, wo es für den Übergang aufs Gymnasium einen bestimmten Notenschnitt brauche, deswegen der Druck auf die Schüler sehr groß sei und von den Eltern eben nachgeholfen werde. Er sei auch ein Anhänger davon, die Schüler länger beieinander zu lassen, also nicht schon nach der vierten Klasse zu selektieren, das sei ja auch der richtige Ansatz der Gemeinschaftschule. Es gehe überhaupt um mehr Förderung, mehr Interesse für die, die Probleme haben, das geschehe bislang nebenbei, nicht wirklich professionell, wie in anderen Ländern praktiziert.

Differenzierter Unterricht im Rahmen des Möglichen, dass Stärkere Schwächeren helfen, das sei schon lange Praxis, stoße aber bei großen, sehr inhomogenen Klassen an Grenzen. Die Voraussetzungen „von Haus aus“ seien ja schon bei Erstklässlern sehr unterschiedlich, die Bandbreite enorm, so Kurr. Spielt auch eine Rolle für das gesunkene Niveau der Anteil von Kindern aus Migrantenfamilien? „Ja, in gewisser Weise schon, aber eben wieder, weil es zu wenig Förderung gibt“, so Wolfmaier. Wenn Eltern, die lange hier sind, immer noch sehr schlecht Deutsch sprechen, sei das frustrierend. Kurr ist wegen der Flüchtlingscontainer in Nellmersbach noch näher dran, er wiegt den Kopf, hat Bedenken, dass hier wieder auf die getreten wird, die eh schon unten sind, sie zu Sündenböcken gemacht werden. Dass es Auswirkungen habe, sei nicht wegzudiskutieren, aber „auch bei denen gibt es ganz tolle Kinder, die in kürzester Zeit enorm viel lernen“.