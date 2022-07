Streit unter Gambiern in Leutenbach: Mann durch Messer verletzt

Über den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung hatte Richter Fabian Lindner am Mittwoch im Waiblinger Amtsgericht zu entscheiden. Fast genau zwölf Monate davor war es in der Asylbewerberunterkunft in Leutenbach zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf zwei Männer aneinandergerieten, einer davon mit einem Stuhl bewaffnet, der andere mit einem Messer.

Der Mann mit dem Stuhl hatte sich als Angeklagter zu rechtfertigen, ein 27 Jahre alter, verheirateter, nicht vorbestrafter gambischer Staatsbürger, der seit 2014 in Deutschland lebt. Der Angeklagte machte dem Gericht gegenüber lediglich zu seiner Person Angaben.

Sein Mandant, so Rechtsanwalt Mathias Brenner, sei in diesem Verfahren das eigentliche Opfer. Die Zeugen hätten ihn zum Täter gemacht und aus Angst über ihren eigenen ausländerrechtlichen Status gelogen.

Tatsächlich sei sein Mandant am 10. Juli 2021 in die Leutenbacher Unterkunft gekommen, um sich dort mit Landsleuten und Freunden zu treffen. Am Spätnachmittag artete eine politische Diskussion über die politischen Verhältnisse in Gambia aus, und trotz der Versuche des Angeklagten, zu deeskalieren, habe ein Kontrahent ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraus habe sich eine Rauferei entwickelt, in deren Verlauf die beiden Streithähne zunächst zu Boden stürzten und anschließend von den Umstehenden getrennt wurden. Der Angeklagte habe daraufhin den Tatort verlassen und sich mit einem Stuhl vor den Eingang der Asylbewerberunterkunft gesetzt, um auf einen anderen Landsmann zu warten.

Wunde blutet stark, Angeklagter drei Tage im Krankenhaus

Als er nach einiger Zeit seinen Kontrahenten im Hof zwischen den Gebäuden sah, habe er den Stuhl genommen und sei auf ihn zugegangen. Allerdings hätten Umstehende die beiden Männer sofort voreinander abgeschirmt. Dennoch sei es dem anderen gelungen, hinter ihn zu kommen und ihm ein Messer in den Körper zu rammen. Der Angreifer sei davongerannt, die Umstehenden hätten die stark blutende Wunde versorgt, einen Krankenwagen und einen Arzt alarmiert. Er selbst habe weder mit dem Stuhl noch mit einem Brett – wie in der Anklage behauptet – nach dem anderen Mann geschlagen. Wegen der Stichverletzung in den Oberbauch sei er drei Tage im Krankenhaus gewesen.

Der Ablauf des Geschehens, den der 36-jährige Mann mit dem Messer dem Gericht schilderte, unterschied sich in wesentlichen Punkten von der Version des Angeklagten.

Er berichtete, dass er an diesem Tag aus Stuttgart gekommen sei, um ebenfalls Zeit mit gambischen Landleuten in Leutenbach zu verbringen. Im Verlauf des zunächst verbal ausgetragenen Streits habe der Angeklagte ihn zunächst dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nachdem er diesem ebenfalls einen Punch versetzte, seien sie voneinander getrennt worden. Ihn habe man in einem Zimmer eingeschlossen, um ihn vor dem Aggressor zu schützen. Nach einiger Zeit habe man ihm wieder aufgeschlossen. Er sei dann zurück in den Hof gegangen, um seinen Rucksack zu holen. Daraufhin habe der Angeklagte ihm von hinten den Stuhl auf Kopf und Rücken geschlagen. Er sei in die Küche gerannt und habe sich von dort ein Messer geholt. Als er wieder in den Hof kam, habe ihn sein Kontrahent zum dritten Mal mit dem Stuhl angegriffen; er habe sich verteidigen müssen, einmal zugestochen und sei dann zum Bahnhof geflüchtet. Von dort aus habe er die Polizei angerufen, bei der er Anzeige erstattete. Von den Schlägen des Angreifers habe er Prellungen, Blutergüsse und Kratzer an Armen, Kopf und am ganzen Körper davongetragen.

Nach dem Vorfall habe er mehrfach versucht, mit dem Kontrahenten Kontakt aufzunehmen und den Streit zu regeln; dieser habe sich aber geweigert. Ein 29-jähriger Gambier, der an diesem Tag ebenfalls aus Stuttgart zu Besuch gekommen war, ergänzte die Darstellungen dahingehend, dass der Angeklagte mit dem Stuhl angerannt kam, die beiden Kontrahenten aufeinander losgegangen seien, einer habe mit dem Stuhl zugeschlagen, der andere zugestochen.

Freispruch: Was die Zeugen sagen, erscheint dem Richter nicht schlüssig

Der Verteidiger des Angeklagten befragte den Messerstecher im Anschluss an dessen Aussage länger als eine Stunde, um Widersprüche in dessen Aussagen vor Gericht und bei der Polizei herauszuarbeiten. Das Verhör gestaltete sich nicht zuletzt dadurch kompliziert, dass der Zeuge streckenweise Schwierigkeiten dabei hatte, sich exakt auf Deutsch auszudrücken. Zwar war eine Dolmetscherin für Englisch im Gerichtssaal anwesend, aber sie hatte wenig Gelegenheit einzugreifen, da für den Befragten Englisch ebenfalls eine Fremdsprache ist.

„Es passt nichts zusammen“ lautete dann auch das Fazit des Verteidigers in seinem Schlussplädoyer. Für den Fall, dass man seinen Mandanten dennoch verurteile, kündigte er an, in Hilfsbeweisanträgen das Einholen eines medizinischen und eines biomechanischen Sachverständigengutachtens zu verlangen, um zu beweisen, dass aufgrund der Verletzungen das Geschehen niemals so hätte ablaufen können, wie es die Zeugen darstellten. Weiter werde er die Befragung des Zimmerbewohners beantragen, um zu beweisen, dass der 36-Jährige das Messer bereits bei sich hatte, als er eingeschlossen wurde.

Das Urteil von Richter Lindner lautete auf Freispruch. Es sei nicht gelungen, begründete er, das Geschehen hinreichend aufzuklären. Die Zeugen hätten nicht überzeugt, ihre Aussagen hinsichtlich Ablauf und Örtlichkeiten seien nicht schlüssig gewesen. Wohl sei man der Ansicht, dass der Angeklagte mit dem Stuhl zugeschlagen habe, „aber dies muss im Gesamtkontext gesehen werden, ob nicht eine Notwehrsituation vorgelegen hat“.