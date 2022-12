Tränen fließen: Roswitha Weiser vom Post-Laden Nellmersbach geht in den Ruhestand

In der Postagentur Nunn in Leutenbach-Nellmersbach an der Weiler Straße 10 wird wie immer fleißig geschafft, Pakete kommen und gehen, weiße Hemden müssen vor Weihnachten noch gereinigt werden, und für die Weihnachtsgeschenke in Scheinen gibt es hier zahlreiche schöne Karten zum Überreichen. Trotz des fröhlichen Treibens werden dieser Tage aber auch ein paar Tränchen verdrückt. Weil Roswitha Weiser sich entschieden hat, zum Jahresende endgültig in den Ruhestand zu gehen. Jede Begegnung mit langjährigen Kunden ist jetzt im Dezember auch ein Abschied, bei dem es feucht in ihren Augen glitzert.

Die 69-Jährige ist seit 2014 zwar nur noch Minijobberin im vormals eigenen Geschäft, an anderthalb Tagen die Woche, mittwochs und freitags, das aber nach wie vor mit Herzblut und Herzlichkeit. Denn sie hat den Laden als Quelle-Shop im Jahr 1980 (im ehemaligen Milchhäusle) eröffnet und ist seitdem zweimal umgezogen. 2014 wollte Roswitha Weiser mehr Zeit für ihre Familie haben, verkaufte an Christine Nunn, blieb aber mit Rat und Tat an deren Seite: „Der Laden ist mein Baby, für ihn habe ich 200 Prozent gegeben, und ich habe eine tolle Nachfolgerin gefunden, so dass es ihn weiterhin geben wird.“

Der großen Konkurrenz bietet der kleine Laden mit Persönlichkeit die Stirn

Mit dem größten Pfund, das so ein kleines Lädchen mit Schreib- und Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften, Kaffee und Toto-Lotto zu bieten hat, bot es bisher auch der großen Konkurrenz, dem Rewe im Nellmersbacher Industriegebiet, die Stirn. Gemeint sind nicht die Parkplätze vor der Postagentur, die sind natürlich auch superwichtig für die Kundschaft mit Paketen, die deshalb sogar von Winnenden-Baach rüberfährt. Gemeint sind die persönliche Ansprache, das Scherzen und Flachsen, aber auch das Debattieren über Gott und die Welt und, speziell mit einer Kundin, über den VfB Stuttgart, Roswitha Weisers Lieblingsverein, zu dem sie auch ins Stadion geht.

Die Arbeit war für sie stets eine Freude, ja sogar eine Auszeit vom Alltag

Auch die Ausstrahlung spielt eine Rolle: „42 Jahre bin ich immer mit einem Lächeln, nie missmutig in den Laden gegangen“, sagt Roswitha Weiser, weil es ihr Freude macht, die Kundenwünsche zu erfüllen, Sachen zu bestellen, die diese gern hätten. „Als immer mehr sagten, dass sie gern mittwochnachmittags kommen würden oder erst um 12 Uhr Mittagspause haben, passten wir die Öffnungszeiten an, um den Laden attraktiv zu halten.“ Das Kommunikative und der direkte Service machen eben den Unterschied.

Rückblickend erkennt sie, dass sie das von ihrer Mutter geerbt hat. In den Anfangsjahren hat jene sie nachmittags abgelöst, damit Roswitha Weiser bei den Kindern sein konnte. „Wir sind 1978 von Schwaikheim hergezogen und haben so groß gebaut, dass auch meine Eltern hier wohnen konnten.“ Die Mutter „blühte auf, sie wollte Leute um sich haben, und für mich waren die Vormittage eine Auszeit vom Alltag“. Ein Riesenunterschied jedenfalls zur früheren Bürotätigkeit als Versicherungskauffrau.

Nicht alles war aber in den 42 Jahren eitel Sonnenschein: „Mit der Post hatte ich 2005 Ärger. Ich habe deren Knebelvertrag gekündigt, sie rausgeworfen.“ Obwohl natürlich ein so kleiner Laden dringend auf die Kundenfrequenz durch die Postdienstleistung angewiesen ist. Nach einem Jahr woanders war die Post mit dem neuen Auftragnehmer nicht einverstanden, „kam wieder angekrochen und machte den Vertrag zu meinen Bedingungen“. Darauf ist sie zu Recht stolz.

Das offene Ohr für die einzelnen Kunden, nach draußen wahrt sie Verschwiegenheit

„Ich habe versucht, alles richtig zu machen, immer freundlich und hilfsbereit zu sein“, sagt sie über sich und ihr „offenes Ohr“. Mittlerweile kommen schon die Enkel ihrer ersten Kunden in den Laden – über etliche Familiengeschichten ist sie im Bilde. Manche Kunden hätten auch niemand anderes zum Reden und sehen Weisers Ruhestand als Verlust. Immer aber galt für Roswitha Weiser: „Was besprochen wird, bleibt bei mir, das war von vornherein klar, und das haben die Leute auch geschätzt“, weiß die 69-Jährige. „Gleichzeitig haben mich die Kunden mit ihrem Vertrauen und ihren Geschichten auch geprägt und als Menschen gestärkt.“

Sie will mehr Zeit für sich haben, sich gleichwohl sozial engagieren

Noch fünf Arbeitstage liegen vor ihr, „nach so einem bewegten Leben ist das schon komisch, dass diese Phase nun aufhört“. Aber Roswitha Weiser hat den Entschluss bewusst gefasst. Ja gut, ein bisschen auch auf Drängen ihrer beiden Kinder. „Ich werde nächstes Jahr 70 und will dann mehr Zeit für mich haben und mit meinem Mann kleine Reisen unternehmen“, sagt sie. „Im Frühjahr will ich mir außerdem etwas Neues suchen, eine sinnvolle Beschäftigung, etwas Soziales wie das Begegnungscafé zum Beispiel – Hauptsache, ohne feste Zeiten.“

Ein Kunde, der wegen ihres Abschieds aus allen Wolken fällt, hat die Idee, einen Stammtisch zu etablieren. „Wenn ich im Lotto gewinne, will ich einen ausgeben“, kündigt er an. Roswitha Weiser lacht, kein Problem, sie wohnt nicht weit weg.