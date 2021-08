Hat ein 20 Jahre alter Smart-Fahrer im November des vergangenen Jahres nach links geblinkt, als er auf der Landstraße 1127 aus Weiler zum Stein kommend in Fahrtrichtung Affalterbach unterwegs war, oder nicht? „Wir wollten zu einem Geburtstag. Kurz nach dem Kreisverkehr auf der Landstraße in Richtung Affalterbach hätten wir nach links in Richtung Bittenfeld fahren müssen. Diese Ausfahrt habe ich aber verpasst und ich bin weitergefahren“, erzählt der Smart-Lenker im Zeugenstand des Waiblinger