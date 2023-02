Ungewöhnlich zutraulich: Spatz nistet sich bei Familie Ünlük in Leutenbach ein

Spatzen haben ja den Ruf, frech zu sein. Doch schlau müssen sie auch sein. Das beweist zumindest ein besonderes Exemplar, das vor acht Monaten in Hasan Ünlüks Garage flog. Der Winnender „Bravissimo“-Wirt schraubte gerade an seinem Motorrad. „Er hockte sich auf meine Hand, er war noch ganz jung, und ich dachte, er sei vielleicht verletzt“, erzählt Hasan Ünlük, der nicht weit weg vom Leutenbacher Friedhof wohnt. Der Vogel flog jedenfalls nicht weg, als Hasan Ünlük mit ihm auf dem Arm ins Haus ging. Die komplette Familie verliebte sich sofort in das zutrauliche Vögelchen, Tochter Selin brachte es zur Tierärztin. Die Überraschung: „Er konnte fliegen“, berichtet die 23-Jährige von einem einfachen Test der Tiermedizinerin.

Vogel Mayo hat alle Freiheiten, aber im Haus fühlt er sich offenbar pudelwohl

Ayse und Hasan Ünlük fütterten ihn, ließen ihn aber stets hinaus ins Freie – hinter dem Reihenhaus der Familie befindet sich eine große Wiese mit einem Walnussbaum. „Ich ließ ihn extra alleine, aber er kam mir nach“, berichtet Ayse Ünlük, die ebenfalls ab Montag (27.2.) wieder kochen und im „Bravissimo“ Nudeln, Pizza und Salat an hungrige Mittagsgäste ausgeben wird.

Ausflug ja, Auszug nein: Es war nichts zu machen, seit dem Tag Ende Juni hat Familie Ünlük einen (Wild-)Vogel und ihre Freude an dem kleinen Gefährten, der Mayo getauft wurde. Er weiß seine Freiheit, aber auch das Verwöhnprogramm der Familie zu schätzen: „Morgens gegen 8 Uhr geht er raus“, erzählt Hasan Ünlük, „aber abends will er wieder rein. Wenn wir nicht aufmachen, bleibt er auf der Terrasse sitzen und wartet.“ Längst haben Ünlüks die Auswilderungsversuche aufgegeben. Wenn es dämmert, flattert Mayo durch die offene Terrassentür und landet, wie der staunende Pressebesuch live mitbekommt, direkt auf Hasans Schulter.

Ayse Ünlük serviert Mayo auf dem Käfigdeckel Körnerfutter und Wasser. Später holt er sich als Nachtisch noch Stückchen von einer Nudel aus ihrer Hand. „Vielleicht wurde er damals von seiner Mutter aus dem Nest geworfen“, vermutet sie. Warum sonst sollte ein Vogel so anhänglich sein?

Gäste stören den Sperling nicht, bloß wenn's spät wird, beschwert er sich

„Anfangs hat er in dem Bonsai dort geschlafen“, zeigt Hasan auf das Bäumchen neben dem Fernseher, „dann plötzlich setzte er sich in den Nierengurt, den ich zum Trocknen an die Heizung gehängt hatte.“ Seitdem ist die schwarze Stoffschlaufe Mayos nächtlicher Schlafplatz.

„Wenn wir Gäste haben, stört ihn das überhaupt nicht. Er kommt her, pickt Krumen auf. Allenfalls beschwert er sich, wenn es spät wird.“ Dann kreischt der freche Kerl spitz und hoch und fordert Ruhe. Seinen spitzen Schnabel setzt er ein, wenn Sohn Firat ihn bei seinem Nickerchen nach dem Fressen mit dem Finger neckt, oft aber hockt er sich ganz lieb in die Hand und lässt sich streicheln. Beinahe stubenrein ist das Vögelchen inzwischen auch geworden. Falls er mal muss, landet der Kot meist auf einer bereitgelegten Decke.

Wenn es jetzt bald Frühling wird, hat Mayo dann nicht vielleicht doch andere Pläne, will sich einer Spatzenkolonie anschließen, nisten und eine Familie gründen? „Eines Tages war er zusammen mit einem anderen Sperling da. Sie hockten auf dem Wohnzimmerschrank. Aber der andere haute gleich ab, als wir uns bewegten“, erzählt Hasan Ünlük lachend. Wahrscheinlich gilt Mayo bei den anderen Spatzen als Spinner und Sonderling. „Wir hätten schon gern, dass er Anschluss findet. Aber bis es so weit ist, finden wir es traumhaft, dass er bei uns ist.“