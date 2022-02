Update: Leutenbachtunnel auf der B14 erneut für eine Nacht gesperrt

Update: Der Leutenbachtunnel ist in der Nacht von Freitag (17.07.) auf Samstag (18.07.) erneut gesperrt. Die B14 in Fahrtrichtung Backnang wird ab 20 Uhr voll gesperrt sein, in Fahrtrichtung Stuttgart kann eine Spur befahren werden. Laut Pressemitteilung des Landratsamtes seien nicht vorhersehbare Komplikationen beim Einbau der neuen Pumpen eingetreten, weshalb eine erneute Sperrung zwingend notwendig sei.

Der Leutenbachtunnel wird in der Nacht von Donnerstag (16.06.) auf Freitag (17.06.) voll gesperrt. Das Landratsamt lässt einer Pressemitteilung zufolge Wartungsarbeiten durchführen. Konkret werden Schmutzwasserpumpen ausgetauscht und das Havariebecken gereinigt.

In Fahrtrichtung Stuttgart beginnt die Sperrung am 16. Juli, um 20 Uhr, und dauert bis ca. 5 Uhr am nächsten Morgen. In Fahrtrichtung Backnang beginnt die Sperrung erst um 21 Uhr und dauert ebenfalls bis ca. 5 Uhr morgens.

Der Verkehr wird an den Anschlussstellen Winnenden-Mitte und Nellmersbach ausgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.