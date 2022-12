Verein schlägt Alarm: Warum der Hilfsverein Leutenbach selbst Hilfe braucht

Der Verein „Bürger helfen Bürgern“ schlägt Alarm, stößt selbst einen Hilferuf aus. Er droht laut Vorstand finanziell auszutrocknen, auszubluten, weil er immer mehr, immer öfters in Anspruch genommen wird. Die Reserven drohen, zur Neige zu gehen. Der Verein braucht dringend mehr Spenden.

Der Verein hilft Menschen in der Gemeinde, die unerwartet in eine finanzielle Notlage geraten sind, schnell, unbürokratisch, direkt. In der Regel handelt es sich dabei um Fälle, bei denen die Verwaltung die Bedürftigkeit festgestellt hat, wo aber der Staat nicht oder nur unzureichend oder vor allem nicht schnell genug eingreift. Er gibt beispielsweise Zuschüsse für notwendige medizinische Maßnahmen, anfallende Fahrkosten, Kleidung, dringend notwendige Anschaffungen, Reparaturen im Haushalt.

Der Verein überbrückt, bis die Hilfe durch die öffentliche Hand greift. Er hat in den vergangenen zehn Jahren so über 60.000 Euro ausgegeben. Dabei steigt der Bedarf von Jahr zu Jahr kontinuierlich, mittlerweile aber so stark, dass die Vorsitzende Carmen Burkei und ihr Stellvertreter André Schneider besorgt sind, sich an die Öffentlichkeit wenden.

Schneider, 1988 nach Nellmersbach gezogen, bis 2012 dort lebend, wohnt mittlerweile in Fellbach, ist aber nach wie vor im Vorstand und im Verein aktiv. Ihm fiel damals auf, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen in Not geraten und der Staat ihnen nicht schnell genug helfen kann oder will. Er suchte Mitstreiter und gründete mit ihnen, 15 bis 20 Leute, erinnert er sich, 2001 einen gemeinnützigen Verein, der sozusagen einspringt. Nach seinem Wegzug wechselte Carmen Burkei an die Spitze. „Wir waren und sind erfolgreich, halfen und helfen wirklich Leuten hier vor Ort.“ Auch weil die staatliche Sozialpolitik aus seiner Sicht nicht (aus)reiche, so Schneider. Carmen Burkei betont, der Verein wolle mit seiner Unterstützungstätigkeit diesen nicht auf Dauer entlasten, nicht dessen Löcher stopfen, er helfe kurzfristig, schnell und gezielt.

Wohngeld: Bis Anträge bearbeitet werden, dauert es Monate

Ein Beispiel sei das Wohngeld, so Schneider. Es dauere Monate, bis Anträge bearbeitet werden, der Bescheid komme, das Geld komme. „Und inzwischen fahren die Leute auf Grundeis“, so Schneider. Oder Befreiungen von Zahlungen für Medikamente: Die griffen in der Regel erst im kommenden Jahr. Die Vorprüfung, die Feststellung der Bedürftigkeit, erfolge durch das Rathaus, das Bürgerbüro dort stelle fest, was gebraucht wird, setze sich dazu mit dem Verein in Verbindung und dann gehe es schnell, binnen weniger Tage oder sogar nur Stunden, wenn es etwa um den Kauf einer Winterjacke gehe.

So ging das über die Jahre hinweg gut. Aber mittlerweile, berichtet Carmen Burkei, sei für sie und ihren Kollegen auffallend, dass immer mehr Menschen überfordert seien mit den Gegebenheiten. Es gebe immer mehr Alleinstehende, die, solange sie im Beruf waren, im Alltag gut zurechtgekommen sind, aber wenn sie aus diesem herausfallen, Schwierigkeiten haben, sich in ungewohnten Situationen zu helfen, etwa wenn sie krank werden oder in Rente gehen oder sonst etwas Unvorhergesehenes passiert. Diese Hilflosigkeit führe sie auf erhöhte psychische Belastung und sozial minimierte Kontakte zurück. Die Folge sei, dass die betreffenden Menschen weitere, zusätzliche erhebliche Probleme bekämen.

Carmen Burkei sieht ein weiteres Problem darin, dass die meisten aus der arbeitenden Bevölkerung stark beansprucht, ja auf Dauer überfordert sind. Bei den Mitarbeitern in den Behörden, die für Hilfen zuständig sind, führe dies zu längeren Bearbeitungszeiten für die Anträge.

Leute warten so lange mit der Bitte um Hilfe, bis der Strom abgestellt ist

Carmen Burkei nennt Beispiele. Ein Ehepaar, einer ist schwer erkrankt, der andere hat aufgehört zu arbeiten, um den Partner zu pflegen. Sie warten auf staatliche Hilfe, nun kommt aber die Heizölrechnung dazwischen und sie ist höher als das dafür vorgesehene, angesparte Geld. Durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und sonstige Teuerungen kann der Strom nicht mehr bezahlt werden. Die Leute, die da Hilfe brauchen, kämen meist erst kurz, bevor der Strom abgestellt wird. Der Verein springt ein, bezahlt die Rechnung, direkt an den Stromanbieter. Mehrfach sei es vorgekommen, dass der Verein Menschen unterstützte, die auf beantragte Hilfen, sprich Geld, warten mussten und die nichts mehr hatten, um sich Lebensmittel zu kaufen.

Oft kämen die Leute spät zu ihnen, um Hilfe zu bitten, da spiele oft Scham eine Rolle, aber auch die Hoffnung, dass das Geld ihnen zustehender Hilfe doch noch auf dem Konto eingeht, so Carmen Burkei weiter. Aber die Ämter arbeiteten eben nicht mit Echtzeitüberweisungen, sondern es gebe Zahlungsläufe, die das Eintreffen der dringend benötigten Unterstützung verzögerten, nach dem Motto „Wenn es dieses Mal nicht klappt, dann halt beim nächsten“.

So sei es vor allem im vergangenen Jahr häufiger vorgekommen, dass, weil freitags nicht überwiesen wurde, der Verein ganz schnell einspringen musste, um den Leuten über das Wochenende zu helfen, „weil das Konto auf einmal leer war“. Sie kennt Fälle, da seien Leute psychisch so überlastet, dass sie sogar vergessen, ihre Rente zu beantragen, gerade wegen ihrer Zukunftsängste. „Viele melden sich erst, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, der Strom schon abgestellt ist, sie ihre Mietschulden nicht mehr begleichen können“, ergänzt Schneider.

„Mitten in einem so reichen Land ist Mildtätigkeit eine neue Aufgabe!“

Auf der einen Seite immer mehr Leute, die Hilfe brauchen. Schneider formuliert es so: „Mildtätigkeit ist eine neue Aufgabe. Und das mitten in einem reichen Land wie Deutschland!“ Thema Altersarmut, es gebe unter den Älteren viele Kranke, denen das Geld fehle für Medikamente, Therapien, die Zuzahlungen, die lange auf die Erstattungen warten müssten. Oder diejenigen, die nach einer Trennung oder Scheidung finanziell nicht mehr über die Runden kommen.

Auf der anderen Seite lasse, aus nachvollziehbaren Gründen, aber die private Spendenbereitschaft nach. Auch vielen Gebern geht es finanziell nicht mehr gut. „Die Leute sind zurückhaltend geworden“, so Schneider. Veranstaltungen, bei denen Geld reingekommen wären, sind wegen Corona ausgefallen. Die Mitgliedsbeiträge können die Lücke nicht stopfen. Der Verein hat derzeit etwa 60 aktive Mitglieder.

Alleine in den vergangenen zwölf Monaten sind fast 8000 Euro für Hilfen ausgegeben worden. „Die Reserven schmelzen, das macht uns Bauchschmerzen“, so Schneider. Natürlich mache sich die hohe Inflation, vor allem bei den Lebensmitteln, dem täglichen Bedarf, bemerkbar, aber auch die Nebenkostenabrechnungen. Er befürchtet, dass die „Bugwelle“ von Hilferufen wegen diesen erst noch kommt. Ja, sie fürchte auch, „was im Frühjahr da auf uns zukommt“, betont Carmen Burkei.

Appell, achtsam zu sein auf Anzeichen, dass etwas nicht stimmt

Ihr Hilferuf soll auch ein Weckruf sein, ein Appell, hinzuschauen, achtsam zu sein, im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft. „Bei vielen würde man es wirklich nicht vermuten, dass es bereits so schlimm ist.“ Aber auch sie wüssten keine Lösung, „wenn ja, bräuchte es ja den Verein nicht, wäre er nicht mehr nötig“, so Carmen Burkei.

Ihr fielen immer mehr Leute auf, die ihr Leben bislang gut gemeistert haben, aber auf einmal geht es nicht mehr, läuft es aus dem Ruder. Oft sei Krankheit der Grund, „es trifft meist den, der das Geld verdient, oder Alleinstehende“. Klar gebe es Hürden, innere Widerstände, um um Hilfe zu bitten. Die Leute mühten sich ab, um das zu vermeiden, aber wenn sie es dann nicht mehr schaffen, sei es meist schon zu spät.

Viele seien auch überfordert mit dem Bürokratismus, „der uns auf Dauer strangulieren wird“, dem Formulardschungel, beklagt Schneider.

Spendenkonto