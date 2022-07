VfB-Fanclub aufgelöst, Bänkle gespendet

Nach 20 Jahren hat sich in diesem Jahr der VfB-Fanclub OFC Weiß-Rote Schwoba Leutenbach 2002 aufgelöst. Aus dem restlichen Vereinsvermögen wurde eine Rundbank in der Ortsmitte in Leutenbach mitfinanziert, die am Donnerstag feierlich eingeweiht wurde. Das Thema „Inklusion“ liegt dem ehemaligen 1. Vorsitzenden des Fanclubs, Benjamin Layer, einer Pressemitteilung zufolge besonders am Herzen. Aus diesem Grund stand die Einweihung unter dem Motto „Inklusion lebt, Inklusion liebt“.

Zu diesem Thema moderierte Benjamin Layer eine Gesprächsrunde mit Menschen aus sozialen Einrichtungen und Gästen aus Politik und Sport: Bürgermeister Jürgen Kiesl, Staatssekretär und Landtagsabgeordneten Siegfried Lorek (CDU), die Landtagsabgeordneten Julia Goll (FDP) und Swantje Sperling (Grüne) sowie VfB-Traditionstorwart Christof Weber. Auch das VfB-Fritzle war anwesend, was vor allem den Kindern große Freude bereitete. Die Bewirtung erfolgte durch das Gasthaus Lamm.

Laut Benjamin Layer soll von nun an in Leutenbach jährlich ein Fest zugunsten der Hospize in Backnang und Stuttgart stattfinden, und zwar immer am Donnerstag vor dem Beginn des Winnender City-Treffs. Ausgerichtet wird es von Rosemarie Walz vom Gasthaus Lamm, der Paulinenpflege und Layer. Eingeladen sind dann wieder Menschen aus sozialen Einrichtungen, Prominente aus Politik, Wirtschaft und Sport sowie natürlich die gesamte Bevölkerung. „Wir freuen uns schon auf die Planungen und auf diesen besonderen Tag im nächsten Jahr“, lassen sich Rosemarie Walz und Benjamin Layer zitieren.