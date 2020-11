Von Blech zu Holz. Helmut Herzeg hat die Branche gewechselt, wenn man denn so will und sich traut, eine bekannte bayrische Automarke als Blech zu bezeichnen. Herzeg war lange Jahre Niederlassungsleiter von BMW Mulfinger in Winnenden. Mittlerweile, mit 65, im aktiven Ruhestand, ist er Hobbyschreiner und sägt aber nicht nur für sich.

Nach Winnenden sei er „zwangsversetzt“ worden

Der gelernte Industriekaufmann arbeitete am Anfang bei Kärcher, später bei Elko in Winterbach, und