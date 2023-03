Wahl in Leutenbach: Jürgen Metzner (62) aus Rudersberg will Bürgermeister werden

Es gibt einen weiteren Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Leutenbach: Außer Amtsinhaber Jürgen Kiesl wird auch Jürgen Metzner auf dem Stimmzettel stehen. Der 62-Jährige wohnt in Rudersberg-Asperglen (vorher Schorndorf), ist Maschinenbautechniker und betreibt ein Abschleppunternehmen.

Metzner ist bei der Schorndorfer Wählervereinigung „UB-Plus“ und hatte bei der Kommunalwahl 2019 dort für deren Vorgängerin „Alternative Unabhängige Bürger“ (AUB) kandidiert, deren Liste es aber nicht in den Gemeinderat schaffte (mit nur drei Kandidaten nur 0,64 Prozent der Stimmen).

Für das Amt des Bürgermeisters habe er vorher noch nirgends kandidiert, versichert Metzner. Auf die Frage nach seiner Motivation, die Gründe für ihn, in Leutenbach anzutreten, ist seine Antwort, dass er „Änderungen durchsetzen“ wolle. Welche? „Bei der Energiespartechnik und beim Umweltschutz.“ Außerdem wolle er die „Bürokratie für die Bürger erleichtern“. Kennt er die Gemeinde, die er führen möchte, denn schon etwas? „Na ja, vom Sehen und Durchfahren“, so Metzner.

Kandidatenvorstellung am 12. April

Die Kandidatur eines weiteren Bewerbers bedeutet, dass aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats dazu am Mittwoch, 12. April, eine öffentliche Kandidatenvorstellung in der Rems-Murr-Halle stattfinden wird (Beginn 19 Uhr). Die Wahl ist am Sonntag, 23. April.